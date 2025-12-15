Динозавры и млекопитающие имели разный подход к воспитанию потомства

В Университете Мэриленда провели исследование стратегий воспитания детёнышей динозавров. Как оказалось, самостоятельность маленьких динозавров помогла трансформировать мезозойский мир. «Предоставленные сами себе динозавры-детёныши» распространились в экологические ниши, нетронутые их родителями.

Ведущий преподаватель кафедры геологии Университета Мэриленда Томас Р. Хольц-младший на протяжении десятилетий изучал, как динозавры функционировали в своей доисторической среде обитания и как эти системы соотносятся с современным миром.

Многие считают динозавров своего рода аналогом млекопитающих мезозойской эры, так как они оба являются доминирующими наземными животными своих периодов. На самом деле было критическое различие: репродуктивные и родительские стратегии. То, как животные воспитывают потомство, влияет на окружающую их экосистему. Это различие может помочь учёным пересмотреть восприятие экологического разнообразия.

У млекопитающих детёныши обычно остаются под пристальным материнским уходом до тех пор, пока не достигнут почти полного взрослого возраста. Столь длительная зависимость означает, что потомство млекопитающих выполняет ту же экологическую роль, взаимодействуя с той же окружающей средой.

Динозавры относились к воспитанию потомства иначе. Всего через несколько месяцев или год детёныши динозавров покидали своих родителей и бродили в одиночестве. Сейчас так ведут себя крокодилы, одни из самых близких ныне живущих аналогов динозавров.

Динозавры были похожи на предоставленных сами себе детей. Мы обнаружили скопления скелетов молодых особей без каких-либо следов взрослых поблизости. Эти детёныши путешествовали вместе группами примерно одного возраста, добывая себе пищу и самостоятельно справляясь с трудностями.

Высиживание яиц позволяло динозаврам формировать относительно большие выводки за раз. К тому же размножение происходило чаще, чем у млекопитающих, так что динозавры увеличивали шансы на выживание рода, не затрачивая много усилий и ресурсов.

На разных этапах жизни рацион динозавра менялся; менялись виды, представляющие для него угрозу. Взрослые особи и потомство технически относились к одному биологическому виду, но на самом деле они занимали разные экологические ниши. По этой причине их можно считать разными «функциональными видами».

Например, молодой брахиозавр размером с овцу не мог дотянуться до растительности на высоте 10 м над землёй, как взрослый. Он питался в других местах другими растениями, находясь под угрозой со стороны хищников, которые избегали взрослых особей. По мере роста молодого брахиозавра его экологическая роль постоянно менялась.

Есть два потенциальных объяснения того, как древние экосистемы могли поддерживать многочисленные функциональные роли. Во-первых, в мезозойском периоде были другие условия окружающей среды, включая более высокие температуры и уровень углекислого газа. Растения генерировали больше энергии для поддержания жизни большего числа животных. Во-вторых, у динозавров мог быть более низкий уровень метаболизма, чем у млекопитающих аналогичного размера. Тогда для выживания им нужно было меньше пищи.