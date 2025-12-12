Они ориентированы на недорогие мобильные устройства

На этой неделе выбор процессоров у производителей смартфонов начальной и средней ценовой категории стал больше благодаря анонсу двух чипов Qualcomm. Новинками стали Snapdragon 6s 4G Gen 2 и Snapdragon 4 Gen 4. Компания называет их мобильными платформами с «надёжной производительностью», призванными улучшить устройства с небольшой мощностью.

Относительно 6s 4G Gen 2 Qualcomm заявляет, что чип оснащён CPU Kyro и графическим процессором Adreno. Центральный процессор работает на частоте до 2,9 ГГц, а незначительные улучшения графического процессора дают +20% к производительности. Компания говорит о поддержке 120 кадров/с и низкой задержке на телефонах с дисплеями FHD Plus.

Чип поддерживает камеры с разрешением до 108 Мп для получения более высокой детализации снимков. Пользователи получат доступ к функциям «одновременной съёмки нескольких фотографий и видео». Можно будет снимать с трёх камер одновременно.

Доступна поддержка голосового помощника на основе ИИ. Qualcomm улучшила возможности микрофона и подавление эха.

Модель Snapdragon 4 Gen 4 обладает теми же характеристиками, что и 6s 4G Gen 2. Частота CPU Kryo составляет 2,3 ГГц, а GPU Adreno поддерживает 120 кадров/с на экранах формата FHD Plus.

Этот процессор станет основой устройств с камерами с разрешениями до 108 Мп и «аппаратным многокадровым шумоподавлением». Это должно устранять зернистость при фотосъёмке.

Благодаря технологии Qualcomm Quick Charge 4 Plus устройства смогут заряжаться от 0% до 50% примерно за 15 минут.