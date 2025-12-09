Сайт Конференция
Разработкой ремейка игры Star Wars KOTOR займётся сербская студия Mad Head Games
Запланирован выпуск и полноценного ремейка KOTOR II с вырезанным контентом

Журналист Стивен Тотило поделился информацией о разработчике ремейка популярной в своё время видеоигры Star Wars KOTOR. Им станет сербская студия Mad Head Games, создавшая закрытую экшен-RPG Pagan Online и научно-фантастическую приключенческую игру Scars Above. Эта студия работает также над игрой Hellraiser: Revival. Mad Head Games является дочерней компанией Saber Interactive, отделившейся от Embracer Group.

Первые слухи о разработке ремейка Star Wars KOTOR появились в январе 2020 года. Игра была официально анонсирована на PlayStation Showcase в сентябре 2021 года эксклюзивно для ПК и PlayStation 5. Тогда над ней работала Aspyr Media, но проект был приостановлен в середине 2022 года. Причиной стала неудачная презентация демоверсии для Sony и Lucasfilm. Вскоре разработчик сменился, но до сих пор не было известно, на кого.

Тотило сообщил, что Disney и Lucasfilm Games планируют ремейк Star Wars KOTOR II. По крайней мере, такие планы существовали в марте 2025 года. В игре будет использован вырезанный из оригинальной версии контент. Источником информации является вице-президент Lucasfilm Games Дуглас Рейли, причём давал её он под присягой в рамках судебного разбирательства.

Star Wars: Knights of the Old Republic от BioWare была выпущена в июле 2003 года. Игра считается одной из лучших РПГ всех времён, хотя боевая система у неё успела устареть. KOTOR II: The Sith Lords от Obsidian появилась в декабре 2004 года, также получив положительные отзывы.

#игры #видеоигры #star wars
Источник: wccftech.com
