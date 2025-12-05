Galaxy A56 вошёл в число самых продаваемых на Android

Компании Samsung и Apple продолжают оставаться лидерами рынка смартфонов, что подтвердила статистика 3-го квартала 2025 года от компании Counterpoint Research. Они поровну поделили места в десятке самых продаваемых аппаратов.

Samsung привычно попадает в этот список благодаря не самым дорогим смартфонам. Впрочем, на этот раз были некоторые изменения. В список попала не самая дешёвая модель Galaxy A56, сумевшая занять 8-е место. На одну позицию выше находится более бюджетный аппарат Galaxy A36.

Эти два устройства получили не только аппаратные обновления по сравнению с предшественниками, но и ИИ-функции вроде Awesome Intelligence, Best Face и Nightography. Аналитики полагают, что отчасти именно они способствовали успешным продажам.

Неприятной для Samsung новостью стал вылет из первой десятки её наиболее дорогого (среди моделей классического формата) аппарата Galaxy S25 Ultra. В течение первых двух кварталов года это устройство было в топ-10. Зато количество смартфонов Samsung в десятке увеличилось на одно.

Apple осталась недосягаемой, заняв первые три места с моделями iPhone 16, 16 Pro и 16 Pro Max. С учётом стоимости её смартфонов очевидно, что доходы от продаж у неё значительно выше, чем у Samsung.