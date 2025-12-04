В третьем квартале 2025 года она выпустила подобных аппаратов больше всех

Фирма Counterpoint Research опубликовала статистику поставок складных смартфонов по всему миру по итогам 3-го квартала 2025 года. Согласно полученным результатам, компания Samsung выпустила больше всех таких устройств, занимая без малого две трети рынка, а именно 64%.

Для сравнения, годом ранее в этом же квартале доля Samsung составляла 56%. На этот раз доля компании увеличилась, чему способствовали в первую очередь пользующиеся хорошим спросом аппараты последнего поколения Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7.

Доля мировых поставок складных смартфонов в третьем квартале 2025 года по сравнению с третьим кварталом 2024 года. Лидером является Samsung с Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7.

Два других места на пьедестале заняли компании Huawei и Motorola с долями 15% и 7% соответственно, как было и в 3-м квартале 2024 года. Honor, Vivo и Xiaomi находятся на 4-м, 5-м и 6-м местах с долями рынка 6%, 4% и 2% соответственно.

В целом поставки смартфонов со складными экранами по всему миру за год увеличились на 14% и на следующий год прогнозируется продолжение роста. У Samsung пока есть большой задел, но если Apple надумает всё же выпустить складной iPhone, конкуренция может резко обостриться.

Впрочем, Samsung продолжает расширять своё присутствие в сегменте складных смартфонов, представив на этой неделе модель Galaxy Z TriFold.