Micron перестанет выпускать оперативную память и SSD для потребительского рынка
Все усилия будут направлены на получение повышенных доходов на рынке ИИ

Глядя на то, как оперативная память всего за месяц подорожала в несколько раз, некоторые испытывают слабую надежду на то, что компании нарастят производство и в недалёком будущем всё станет как было. В реальности, стремясь заработать больше обычного на повышенном спросе на память на рынке ИИ, некоторые производители вообще перестают выпускать её для потребительского рынка. Именно так поступит компания Micron.

В появившемся в среду пресс-релизе Micron объявила о решении выйти из потребительского бизнеса Crucial. Это означает прекращение продаж продукции под брендом Crucial через розничных продавцов, интернет-магазины и дистрибьюторов по всему миру.

Micron продолжит поставки потребительской продукции Crucial до февраля 2026 года. Компания обещает сотрудничать с партнёрами и клиентами во время переходного периода и сохранять гарантийное обслуживание и поддержку продукции Crucial. Micron продолжит поддерживать продажи корпоративной продукции под брендом Micron коммерческим клиентам по всему миру.

Можно не сомневаться, что и другие производители памяти в лице Samsung и SK hynix не откажутся от повышенных доходов на рынке ИИ. Производящее память подразделение Samsung уже отказалось заключать долгосрочные сделки на поставку памяти для своих же смартфонов, собираясь пересматривать цены каждые три месяца вместо года. С учётом сложившейся ситуации некоторые пользователи в недалёком будущем могут начать жалеть, что не купили память по нынешним, кажущимся заоблачными, ценам.

#samsung #ssd #оперативная память #micron #sk hynix #dram #crucial
Источник: wccftech.com
+
Сейчас обсуждают

AndreySE-VL
05:41
"21:45 по московскому времени" - таки вы на што намекаете таким точным указанием времени? ))
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F-16 во время учебного полёта
Cowboy Huggies
02:55
За 4 года использования, ничего не отвалилось. Корсар кстати у меня свистел и трещал, почему? Получается качество БП у корсаров оставляет желать лучшего.
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ750-M-V2L WH (80 Plus Gold)
Роман Кудлай
01:59
Научите кто-нибудь, его пользоваться скриншотами, ну или на крайний случай, фокусироваться на экране при фотографировании этого самого экрана (даты в углу и общая мыльность навевает ностальгические во...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Сергей Анатолич
01:55
Золотой рубль это не золотая монета. Это виртуальная мера стоимости при которой 1 рубль соответствовал, в то время, 0,222168 граммам чистого золота. Это решение было предпринято после отмены привязки ...
В ВТБ заявили о «ненастоящем» курсе рубля и призвали признать наличие проблемы курсообразования
Kaabar
01:32
Когда они уже нажрутся все эти майнеры и иишники.
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
32Влад32
00:53
Жадность погубит человечество.
В драйверах NVIDIA 590 для Linux прекращают поддержку видеокарт GeForce GTX 900 и GTX 10
32Влад32
00:53
Жадность погубит человечество.
Обновлённый список совместимых с Windows 11 процессоров Intel выглядит запутанным и неточным
Илья Булавский
00:00
Ryzen 5 3600 решала!
Tom's Hardware назвали топ-5 бюджетных процессоров для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
beastly77
22:54
весь этот трёп есть ничто иное, как подготовка к антиконституционному цифровому рублю
В ВТБ заявили о «ненастоящем» курсе рубля и призвали признать наличие проблемы курсообразования
ark-bak
22:35
Цена. Об этом недостатке речь?
ASUS отзывает свои премиальные видеокарты RTX 5090 ROG MATRIX из-за некоего технического недостатка
