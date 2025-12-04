Все усилия будут направлены на получение повышенных доходов на рынке ИИ

Глядя на то, как оперативная память всего за месяц подорожала в несколько раз, некоторые испытывают слабую надежду на то, что компании нарастят производство и в недалёком будущем всё станет как было. В реальности, стремясь заработать больше обычного на повышенном спросе на память на рынке ИИ, некоторые производители вообще перестают выпускать её для потребительского рынка. Именно так поступит компания Micron.

В появившемся в среду пресс-релизе Micron объявила о решении выйти из потребительского бизнеса Crucial. Это означает прекращение продаж продукции под брендом Crucial через розничных продавцов, интернет-магазины и дистрибьюторов по всему миру.

Micron продолжит поставки потребительской продукции Crucial до февраля 2026 года. Компания обещает сотрудничать с партнёрами и клиентами во время переходного периода и сохранять гарантийное обслуживание и поддержку продукции Crucial. Micron продолжит поддерживать продажи корпоративной продукции под брендом Micron коммерческим клиентам по всему миру.

Можно не сомневаться, что и другие производители памяти в лице Samsung и SK hynix не откажутся от повышенных доходов на рынке ИИ. Производящее память подразделение Samsung уже отказалось заключать долгосрочные сделки на поставку памяти для своих же смартфонов, собираясь пересматривать цены каждые три месяца вместо года. С учётом сложившейся ситуации некоторые пользователи в недалёком будущем могут начать жалеть, что не купили память по нынешним, кажущимся заоблачными, ценам.

