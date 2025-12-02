Цены на компьютерные компоненты продолжают расти

Компания AMD уведомила своих партнёров о 10%-ном повышении цен на все семейства своих видеокарт, включая новейшую серию Radeon RX 9000 на архитектуре RDNA 4. Причина кроется в росте стоимости памяти DRAM, такой как GDDR6 для видеокарт. С сентября спрос в сегменте искусственного интеллекта привёл к резкому росту цен на DRAM и NAND. Это уже повлияло на мировые поставки памяти и цены на различные компьютерные продукты.

Согласно сведениям от Overclock3D, AMD планирует повысить цены и на процессоры. Это относится к процессорам последнего поколения Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5 и к более старым сериям. На сколько именно подорожают процессоры, не сообщается.

В данном случае виноват рост стоимости не DRAM или NAND, а нехватка пластин. Спрос со стороны сегмента ИИ может привести к тому, что пластины будут использовать для производства в первую очередь ИИ-чипов, а не потребительских комплектующих. Поставщики DRAM уже заявили, что они сосредоточены на долгосрочной прибыльности. Крупные производители чипов, включая TSMC, также не откажутся заработать больше обычного.

Процессоры AMD подорожают уже в среду, 3 декабря, отбив ещё у части пользователей желание обновлять компьютер или покупать новый.