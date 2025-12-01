Больше всего ремейк нужен игре Guns of the Patriots

В интервью японскому изданию Real Sound продюсера Нориаки Окамуру спросили о возможном будущем популярной игровой франшизы Metal Gear Solid. Она возобновилась в этом году с релизом Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Окамура собирается продолжить работу над серией, но будущее франшизы пока неясно. По его словам, ожидается как выпуск совершенно новых игр, так и ремейки.

По серии Metal Gear можно изучать историю видеоигр, поскольку она охватывает период от пиксельной графики до кинематографических проектов. По этой причине подход к созданию ремейков для каждой игры будет разным. Метод, использованный для создания ремейка Snake Eater, подойдёт не для каждого ремейка. Не исключено, что Konami не будет заниматься созданием трёхмерных ремейков оригинальных 8-битных игр Metal Gear.

Поскольку практически все основные игры серии сейчас доступны на современных игровых системах благодаря обратной совместимости или ремастерам, остаётся сделать только ремейк четвёртой игры серии, Guns of the Patriots. Она пока доступна только на PlayStation 3. Говоря об этой игре, Окамура отметил, что общеизвестная сложность разработки для PS3 привела к созданию особого, чрезвычайно сложного кода, что создаст уникальные трудности в процессе модернизации игры.