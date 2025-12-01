Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Samsung отклонила запрос на поставку памяти DRAM собственному подразделению Mobile Experience
Это решение нацелено на извлечение максимальной прибыли

По мере роста стоимости оперативной памяти между двумя подразделениями компании Samsung начали обостряться внутренние конфликты. В понедельник появилась информация, согласно которой полупроводниковое подразделение компании (DS) отказалось поставлять подразделению Mobile Experience (MX) более чем годовой запас чипов DRAM для нескольких моделей смартфонов Galaxy, поскольку это было бы не самой выгодной сделкой. Результатом может стать рост стоимости представителей флагманской серии смартфонов Galaxy S26.

Инсайдеры сообщили, что вместо контракта, гарантирующего подразделению Samsung MX стабильные поставки памяти DRAM от DS в течение более 12 месяцев, пересмотр условий может происходить каждые три месяца. Мобильному подразделению Samsung придётся ежеквартально запрашивать поставки DRAM из-за роста цен на память. В отчёте сказано, что положение дел стало настолько серьёзным, что пришлось вмешаться высокопоставленным руководителям компании и провести соответствующие переговоры.

Несмотря на эти переговоры, подразделению MX удалось обеспечить поставку чипов DRAM только до конца года. Цена на 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X выросла до $70, что в два с лишним раза превышает цену в начале года, которая составляла $33. Подразделение DS имеет право отказаться от программы Samsung Mobile Experience, используя дефицит памяти для её продажи как можно дороже.

Предположительно, операционная прибыль Samsung в 2026 году достигнет $69 млрд, чему помогут цены на DRAM и NAND-флеш-память, а также повышение процента выпуска годных чипов по техпроцессу 2 нм GAA. Samsung планирует сделать производство чипов прибыльным к 2027 году. Отказ от заказов на DRAM в пользу более выгодных контрактов станет одним из шагов в этом направлении.

#samsung #оперативная память #dram
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

YouTube-блогер месяц использовала Apple Vision Pro в качестве внешнего экрана для своих гаджетов
2
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
19
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
4
Британская армия приостанавливает эксплуатацию 6000 военных грузовиков MAN
1
Межзвездный объект 3I/ATLAS снижает яркость по мере приближения к Земле
2
Нейросети сокращают время выбора контента для зрителей онлайн-кинотеатров
+
Обновление ПО повысило производительность и автономность консолей Asus ROG Ally
+
В Сибири создадут первый в России кластер переработки цветных и редкоземельных металлов
+
Леса Африки начали выделять больше CO2, чем поглощать
+
Началось голосование за дизайн купюры 1000 рублей и обсуждение идеи выпуска 10-тысячной банкноты
7
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
5
Ближневосточные эксперты сравнили российский Су-57, американский F-35 и китайский J-35
1
Прототип нового кроссовера Lada Azimut с 1,8-литровым двигателем сфотографировали в Тольятти
5
В Петербурге разработали плавающий сорбент, впитывающий нефть из воды
+
С ключевого элемента ПРО США SBX-1 впервые сняли гигантский купол
1
Xiaomi представила Poco F8 Ultra и Poco F8 Pro с передовыми характеристики по доступной цене
+
Археологи из Китая обнаружили 573 древних каменных крепости в горах
+
Новый деревянный мост за $2 млн в Конго рухнул во время торжественного открытия
1
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
7
Первый в России междугородний беспилотный трамвай проходит испытания в Свердловской области
+

Популярные статьи

Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
9
Субъективное мнение о фильме «Бегущий человек» 2025 года
5
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
3
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
33
Обзор геймпада 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox
+
1000 публикаций автора Zystax на Overclockers.ru – вспоминаем 135 самых полезных в 2025 году
4

Сейчас обсуждают

LorDex
14:45
Как по мне, важнее не выигрыш 1-2 градусов, а паста которая успела зарекомендовать себя в долгосроке. Т.е. типа "намазал и забыл". Из всего этого списка это MX-4, пускай не самая топ, зато надёжная ка...
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
AdKiller
14:38
Ну нифига себе производительность у штатного рекламо-дрочера!
1000 публикаций автора Zystax на Overclockers.ru – вспоминаем 135 самых полезных в 2025 году
Депутат
14:37
ахаххах
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
LorDex
14:19
Побег снят очень близко к книге и очень качественно. Я бы не сказал что он лучше. Книгу я прочитал позже, уже после того как посмотрел фильм. Т.к. у них разные названия то я не сразу понял что читаю т...
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
Кот Шрёдингера
14:15
Пусть погонщики слонов сами своё сделают с нуля.
Bloomberg: Индия обсудит покупку российских истребителей во время визита президента РФ в Дели
Дмитрий Никифоров
14:01
Цена скорее всего будет 3000 чтобы точно "конкурировала"
Radeon RX 9090 XT с 32 ГБ памяти и ценой в 1000 долларов сможет соперничать с Geforce RTX 4090
Костяй
13:48
Что такое "₽2.92"?
В новых версиях игровых консолей Sony PlayStation 5 изменилась технология нанесения жидкого металла
Evgeny Chezarin
13:36
Freebsd 9 в виде сильно модифицированного кастома можно лицезреть в ps4. Интересно то, что система работает плавно и стабильно. Ps5 обновлена до freebsd 11. Никаких проблем с системой нет. Но чимбанут...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Депутат
13:30
Не давно видел фильм где некий Маэстро не дотерпел до туалета и обocpaлся прямо на базаре
Субъективное мнение о фильме «Бегущий человек» 2025 года
Кот Шрёдингера
13:24
Самый бесполезный автор во вселенной.
1000 публикаций автора Zystax на Overclockers.ru – вспоминаем 135 самых полезных в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter