Это решение нацелено на извлечение максимальной прибыли

По мере роста стоимости оперативной памяти между двумя подразделениями компании Samsung начали обостряться внутренние конфликты. В понедельник появилась информация, согласно которой полупроводниковое подразделение компании (DS) отказалось поставлять подразделению Mobile Experience (MX) более чем годовой запас чипов DRAM для нескольких моделей смартфонов Galaxy, поскольку это было бы не самой выгодной сделкой. Результатом может стать рост стоимости представителей флагманской серии смартфонов Galaxy S26.

Инсайдеры сообщили, что вместо контракта, гарантирующего подразделению Samsung MX стабильные поставки памяти DRAM от DS в течение более 12 месяцев, пересмотр условий может происходить каждые три месяца. Мобильному подразделению Samsung придётся ежеквартально запрашивать поставки DRAM из-за роста цен на память. В отчёте сказано, что положение дел стало настолько серьёзным, что пришлось вмешаться высокопоставленным руководителям компании и провести соответствующие переговоры.

Несмотря на эти переговоры, подразделению MX удалось обеспечить поставку чипов DRAM только до конца года. Цена на 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X выросла до $70, что в два с лишним раза превышает цену в начале года, которая составляла $33. Подразделение DS имеет право отказаться от программы Samsung Mobile Experience, используя дефицит памяти для её продажи как можно дороже.

Предположительно, операционная прибыль Samsung в 2026 году достигнет $69 млрд, чему помогут цены на DRAM и NAND-флеш-память, а также повышение процента выпуска годных чипов по техпроцессу 2 нм GAA. Samsung планирует сделать производство чипов прибыльным к 2027 году. Отказ от заказов на DRAM в пользу более выгодных контрактов станет одним из шагов в этом направлении.