Это позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Робот китайской технологической компании AgiBot в четверг завершил 100-километровый пешеходный поход, получив официальное признание Книги рекордов Гиннесса. Робот A2 начал движение от озера Цзиньцзи в Сучжоу (провинция Цзянсу на востоке Китая) до набережной Вайтань в Шанхае. Эксперт Книги рекордов Гиннесса подтвердил, что робот преодолел 106,286 км, назвав его обладателем рекорда «Самое длинное путешествие, совершённое гуманоидным роботом».

A2 смог пройти весь маршрут без подзарядки благодаря системе аккумуляторов AgiBot с возможностью горячей замены. В ходе испытания робот двигался по городским улицам, национальным и провинциальным автомагистралям, шёл по асфальту, плитке, мостам и склонам, по участкам с ограниченным ночным освещением. На протяжении всего маршрута робот соблюдал правила дорожного движения.

Старший вице-президент AgiBot отметил, что целью похода было продемонстрировать надёжность и стабильность технологий гуманоидных роботов. Робот остался в хорошем состоянии, за исключением небольшого износа резинового слоя подошв ступней.

Прошедший испытание робот представляет собой стандартную серийную модель коммерческого назначения без индивидуальных модификаций. Для перехода робот был оснащён двумя GPS-модулями, встроенным лидаром и инфракрасными камерами глубины. Это дало ему сенсорные возможности, необходимые для точной навигации в условиях меняющейся освещённости и сложной городской среды.

В конце пути A2 пообщался с журналистами, назвав это путешествие «незабываемым опытом» в своей «машинной жизни» и сообщив, что ему «нужна новая пара обуви». Ходьба является лишь одной из его базовых возможностей. Среди других представлены многоязычное взаимодействие, распознавание лиц и память, автономное сопровождение и доставка. В 2025 году поставки этой модели превысили 1000 единиц.