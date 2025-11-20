Рост продаж по сравнению с прошлым годом составил 3%

Исполнительный директор компании Circana Мэт Пискателла опубликовал ежемесячные графики продаж видеоигр в США за октябрь. Возглавили рейтинг Battlefield 6 и Pokémon Legends Z-A.

Nintendo не делится данными о цифровых продажах своих игр, так что в данном случае только по физическим продажам Nintendo результат лучше, чем у 18 других игр, в том числе у популярных спортивных игр EA Sports FC 26 и NBA 2K26.

Если бы цифровые продажи учитывались, Pokémon Legends Z-A могла бы стать самой продаваемой платной игрой в США. Пока же это звание достаётся Battlefield 6. Она «показала самый высокий ежемесячный объём продаж физических копий и цифровых копий в долларах за три года. Последней игрой с большим объёмом продаж за один месяц была Call of Duty: Modern Warfare II в октябре 2022 года».

Не исключено, что Battlefield 6 окажется самой продаваемой игрой в США в 2025 году. Если же говорить только о физических продажах, самой продаваемой игрой в США пока является Pokémon Legends Z-A.

Самая продаваемая игра сентября в США опустилась на десятое место. Borderlands 4 переместилась с первой позиции в середину списка двадцатки. The Outer Worlds 2 смогла пробиться на седьмое место, опередив новинку в лице Little Nightmares III. Ninja Gaiden 4 вошла в топ-20.

Среди устройств Nintendo Switch 2 остаётся самой продаваемой консолью. Она продаётся на 68% быстрее первой Switch в момент её релиза и на 3% опережает рекорд PlayStation 4. Расходы на портативные ПК Asus выросли в 4,8 раза благодаря выходу ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X.

