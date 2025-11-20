Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Battlefield 6 и Pokémon Legends Z-A возглавили список самых популярных игр октября 2025 года в США
Рост продаж по сравнению с прошлым годом составил 3%

Исполнительный директор компании Circana Мэт Пискателла опубликовал ежемесячные графики продаж видеоигр в США за октябрь. Возглавили рейтинг Battlefield 6 и Pokémon Legends Z-A.

Nintendo не делится данными о цифровых продажах своих игр, так что в данном случае только по физическим продажам Nintendo результат лучше, чем у 18 других игр, в том числе у популярных спортивных игр EA Sports FC 26 и NBA 2K26.

Если бы цифровые продажи учитывались, Pokémon Legends Z-A могла бы стать самой продаваемой платной игрой в США. Пока же это звание достаётся Battlefield 6. Она «показала самый высокий ежемесячный объём продаж физических копий и цифровых копий в долларах за три года. Последней игрой с большим объёмом продаж за один месяц была Call of Duty: Modern Warfare II в октябре 2022 года».

Не исключено, что Battlefield 6 окажется самой продаваемой игрой в США в 2025 году. Если же говорить только о физических продажах, самой продаваемой игрой в США пока является Pokémon Legends Z-A.

Самая продаваемая игра сентября в США опустилась на десятое место. Borderlands 4 переместилась с первой позиции в середину списка двадцатки. The Outer Worlds 2 смогла пробиться на седьмое место, опередив новинку в лице Little Nightmares III. Ninja Gaiden 4 вошла в топ-20.

Среди устройств Nintendo Switch 2 остаётся самой продаваемой консолью. Она продаётся на 68% быстрее первой Switch в момент её релиза и на 3% опережает рекорд PlayStation 4. Расходы на портативные ПК Asus выросли в 4,8 раза благодаря выходу ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X.

Октябрь стал успешным месяцем для видеоигр в США. Рост продаж по сравнению с октябрём 2024 года составил 3%.

#игры #battlefield
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Юрий Белов
19:29
Рад, что жаба придушила когда выбирал между этими моделями и взял 7800 в итоге
В Tech YES City сравнили процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D в динамичных шутерах
Asker 013
19:28
Завлаб убрал пенку и отвел подальше ... чтобы не портила порядок внутри экспериментальной системы )
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
[IRanPast]
19:18
Что-то совсем всё плохо в новой свинарнии
Верховный суд Италии одобрил передачу Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
ark-bak
19:18
Да ты зае..л@Скриптонит
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
ark-bak
19:13
Socket 1954 welcome.
Intel представит процессоры Core Ultra 3 семейства Panther Lake на выставке CES 2026
Виталий Крюков
19:11
Согласен с вами. Заметьте, всегда количество минусов практически одинаковое. Сразу видно количество проплаченных (или запрограммированных) ботов. На других ресурсах в комментариях точно таких же стате...
В аппарате правительства РФ начали внедрять искусственный интеллект для работы с документами
sanskrit48
18:54
Согласен, у меня был 12400ф с ddr4 разогнанной до 4600 19-23-23, выдавала на чтение 74 по Аиде.
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Виталий Крюков
18:51
Статья полна противоречий и ложных утверждений. В ней нет внятной цели, отсутствует логика и структура. Проще говоря - полнейший бред.
Институт психологии РАН: 20% россиян уверены во вращении Солнца вокруг Земли
Петр Сеннов
18:50
"МакОС (он же Линукс,кстати в девичестве)" - это когда успел стать таковым?
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Beholdersm
18:44
Небольших денег стоило до ноября, теперь больших, но все равно 32 Гб брать стоит)))
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
