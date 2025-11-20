Их номинальные тактовые частоты останутся на уровне 2 ГГц

В серии процессоров AMD Ryzen AI 400 (Gorgon Point), которая придёт на смену Strix Point на архитектуре Zen 5, будет семь моделей. В среду в бенчмарке SiSoftware появились данные флагманской модели Ryzen AI 9 HX 470 и её характеристики. В четверг появилась информация о тестировании ещё двух моделей в CrossMark. На сайте показаны некоторые ранее известные характеристики обоих процессоров, но не все.

В таблице результатов бенчмарка показан ноутбук на процессоре AMD Ryzen AI 9 465 с видеокартой Radeon 880M, 10 ядрами CPU и 64 ГБ памяти. В тестах CrossMark он занял 16232-е место.

Ryzen AI 9 465 выпустят на замену Ryzen AI 9 365 с теми же 20 потоками команд и сочетанием ядер Zen 5 и Zen 5c. Ryzen AI 7 450 приходит на смену Ryzen AI 7 350 из линейки процессоров Krackan Point. Здесь будет конфигурация из 8 ядер/16 потоков и базовая тактовая частота 2 ГГц. Это базовая частота всех моделей Strix Point/Krackan Point, а в дальнейшем и Gorgon Point. Ryzen AI 7 450 должен иметь более высокие частоты в режиме Boost, пока не названные. Согласно прежней утечке, Ryzen AI 9 465 сохранит частоту Boost 5,0 ГГц, а Ryzen AI 7 450 получит рост до 5,2 ГГц.

Ожидается прежний кэш L2+L3, что и у их предшественников, а также та же интегрированная графика Radeon 880M и Radeon 860M на архитектуре RDNA 3.5.

Релиз этих процессоров в начале 2026 года уже не за горами, так что утечек скоро может стать ещё больше. Помимо трёх названных моделей, в серии есть один чип Ryzen AI 7 400, два Ryzen AI 5 400 и один Ryzen AI 3 400 с 6 ядрами и 12 потоками.