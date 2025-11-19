16% опрошенных полагают, что динозавры и люди жили в одно время

Институт психологии при Российской академии наук в очередной раз провёл опрос, призванный пролить свет на интерес российских граждан к наукам. 68% опрошенных сказали, что наука им в определённой степени интересна. 26% опрошенных проявляют повышенный интерес и целенаправленно ищут научные новости. Остальные не прочь посмотреть такие новости, если они попадутся на глаза.

Если разделять по возрастным категориям, наука наиболее интересна людям от 55 лет и старше. На втором месте располагается группа в возрасте от 35 до 44 лет. Минимальный интерес к науке проявляют молодые люди от 18 до 24 лет. Этому соответствуют и источники научной информации, которые предпочитают люди разных возрастов. В традиционных средствах массовой информации, которые интересны людям старшего поколения, научные новости берут 63% опрошенных. В социальных сетях подобные новости ищут менее 40% участников опроса.

Если распределять интерес по наукам, 80% опрошенных интересуются медициной, климатические вопросы не оставляют равнодушными 74% участников, а информация о происхождении Вселенной интересует 73% людей. Вслед за ними идут вопросы из истории человечества, угрозы существования цивилизации и человечества в виде вирусов, технологий или астероидов.

Вряд ли авторов опроса порадовал тот факт, что 39% участников верят в существование колдунов, а 34% не сомневаются в умении экстрасенсов предсказывать будущее. 20% ответили, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, а 16% уверены, что люди возникли ещё во времена динозавров. Чаще всего такие ответы наблюдаются среди возрастной категории 18-24 года. В других странах картина примерно такая же.