Голодный хищник съел больше, чем смог переварить

Останки доисторических животных находили прежде в самых неожиданных местах, включая ископаемые фекалии. Теперь этот список пополнила окаменевшая рвотная масса, которую нашли на северо-востоке Бразилии. Группа палеонтологов обнаружила внутри раздробленные останки нескольких рыб и двух безымянных птерозавров.

Окаменелости выглядят как неразличимая груда костей на фоне желтоватой карбонатной породы. Также здесь есть зоопланктон, который либо был проглочен вместе с птерозаврами, которых пытался съесть хищник, либо уже находился у них во рту. Увидев два фрагмента верхней и два фрагмента нижней челюсти, исследовательская группа поняла прожорливость этого хищника. Сначала он схватил двух птерозавров, а потом проглотил четыре рыбы. С таким количеством пищи его желудок не справился.

Летающие рептилии представляют собой неизвестный вид птерозавров, фильтрующих воду. Они питались, проводя полной щетинистых зубов мордой по воде, чтобы поймать мелких ракообразных и других мелких морских существ. Bakiribu waridza на языке проживающего в этом регионе народа означает «рот-гребень».

Bakiribu имеет черты, придающие ему сходство с более древними образцами близкородственных видов из Германии и более молодыми костями из Аргентины. Он близок к ктенохазматидам, разнообразной и широко распространённой группе птерозавров позднего юрского и раннего мелового периодов. Их останки находили в разных частях света, от Китая до Европы и Южной Америки. Ряд ктенохазматидов, включая Ctenochasma, Pterodaustro guinazui, Gegepterus changi и Pterofiltrus qiui, принадлежали к подгруппе с удлинёнными мордами и рядами мелких зубов. Это означает, что они также умели фильтровать воду.

Bakiribu занимали промежуточное положение между более древними Ctenochasma и более молодыми Pterodaustro, став переходным этапом развития птерозавров-ктенохазматидов. Его морда была более удлинённая и плотная, чем у Ctenochasma, с большим количеством зубов, но с меньшим, чем у Pterodaustro.