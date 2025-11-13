Красный карлик в 130 световых годах выбросил вещество со скоростью 2400 км/с

Аппарат XMM-Newton Европейского космического агентства (ЕКА) впервые показал вырывающийся из далёкой звезды мощный взрыв плазмы. Люди ощущали на себе множество таких выбросов от Солнца, так что предполагалось, что это явление присуще и другим звёздам. Прежде астрономам не удавалось зафиксировать их.

Выброс из красного карлика не был обычным. Этот корональный выброс массы был достаточно плотным и нёс достаточно энергии, чтобы сорвать атмосферу любой близко вращающейся планеты. Выброшенное вещество двигалось со скоростью 2400 км/с. Такая скорость наблюдается примерно в 1 из 2000 корональных выбросов массы от Солнца.

Обнаружению этого коронального выброса массы способствовала низкочастотная антенная решётка (LOFAR). Она может регистрировать создаваемые корональными выбросами массы радиосигналы, когда они проходят через внешние слои звёзд и выходят в межпланетное пространство. Это создаёт ударную волну и связанную с ней характерную вспышку света в радиоволновой области электромагнитного спектра.

Речь идёт о красном карлике примерно в 130 световых годах от Земли с массой около половины массы Солнца. Он вращается примерно в 20 раз быстрее Солнца, и его магнитное поле примерно в 300 раз сильнее.

Это исследование способно помочь понять испускаемые Солнцем корональные выбросы массы и то, как они влияют на космическую погоду вокруг Земли. Скорость и плотность выброса, способные разрушить планетарную атмосферу, добавляют дополнительный пункт к критериям определения пригодности планет для жизни.

До сих пор считающиеся пригодными для жизни планеты должны были находиться в так называемой «обитаемой зоне», не слишком горячей и не слишком холодной, чтобы на планете могла быть жидкая вода. Но если у звезды такой системы часто наблюдаются подобные мощные выбросы, то даже нахождение в этой зоне не позволит планете быть обитаемой.

Подобные красные карлики являются самыми распространёнными звёздами в Млечном Пути. Это несколько снижает количество планет-кандидатов на поиск жизни.