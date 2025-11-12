Маршрутизация данных OpenAI могла раскрыть вводимые пользователями данные через аналитический инструмент

В сентябре использующие Google Search Console разработчики сайтов начали замечать текстовые строки в стиле чата в отчётах о поисковом трафике. Вместо привычных здесь коротких поисковых фраз встречались полные запросы к ChatGPT от реальных пользователей, описывающие персональные или рабочие проблемы.

Первым об этом сообщил основатель аналитической компании Quantable Джейсон Пакер, опубликовавший по этому случаю пост в блоге компании. Вместе с консультантом по веб-оптимизации Слободаном Маничем он потратил недели на анализ проблемы, тестируя различные входные данные и исследуя взаимодействие функций поиска ChatGPT с системами индексирования Google.

Вместе они пришли к выводу, что некоторые сеансы ChatGPT непреднамеренно направляли запросы пользователей в поиск Google. Они проследили это поведение до определённого шаблона URL (https://openai.com/index/chatgpt/), который неоднократно встречался в начале утекших в Google Search Console запросов. Когда Google токенизировал этот адрес, он разделял его на отдельные поисковые запросы («openai», «index», «chatgpt»). Сайты с высокими рейтингами по этим запросам видели соответствующие данные на своих панелях Search Console.

Компания OpenAI признала наличие проблемы. По её словам, это сбой маршрутизации, который кратковременно повлиял на небольшую группу поисковых запросов, и уже был исправлен.

У чат-бота и прежде были проблемы с конфиденциальностью, когда пользователи обнаруживали публичные ссылки на свои переписки в ChatGPT в результатах поиска Google. Тогда было сказано, что сами пользователи случайно нажимали кнопку «Поделиться», но на этот раз никаких действий с их стороны не требовалось.