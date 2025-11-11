Предупреждение на странице приложения в магазине будет влиять на его видимость

В магазине приложений Google Play Store появилась новая функция, призванная помочь экономить заряд батареи устройства. При этом никаких действий со стороны пользователя не потребуется.

Хотя ёмкость аккумуляторов современных смартфонов увеличивается, никогда не помешает уменьшить расход энергии для увеличения продолжительности работы смартфона. Обычно пользователи не знают, какие приложения сколько энергии расходуют, если специально не искать эту информацию в настройках. Теперь опознать такие приложения станет проще благодаря Play Store.

С 1 марта 2026 года в магазине на страницах приложений, которые разряжают батарею слишком быстро, будет отображаться предупреждение. Это позволит отказаться от их установки и поискать альтернативу. Эти предупреждения пользователи могут видеть нечасто, так как Google будет исключать прожорливые приложения из основных областей поиска, включая рекомендации.

Согласно официальному сообщению в блоге Google, предупреждение появляется, если 5% сеансов приложения за последние 28 дней являются «чрезмерными». У создателей приложений есть время до марта, чтобы проверить их по новой метрике и устранить проблемы, которые могут привести к появлению предупреждения.