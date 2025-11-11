В продажу аппарат такого цвета может не поступить.

Утечки информации относительно серии смартфонов Samsung Galaxy S26 продолжают случаться едва ли не каждый день, зачастую противоречащие друг другу. Сейчас можно с достаточной долей уверенности утверждать, что в момент релиза этой серии в ней не будет второго поколения тонкого смартфона Edge, зато вернётся вариант Plus.

Именно его изображение стало доступно в понедельник. Сайт Android Headlines и инсайдер OnLeaks представили несколько изображений, которые показывают дизайн устройства и несколько вариантов расцветки. Среди них есть оранжевый цвет, который с недавних пор у любителей смартфонов ассоциируется с iPhone 17 Pro.

При этом представленные на изображениях цвета могут оказаться неофициальными. Известный инсайдер Макс Джамбор заявил, что такого цвета Galaxy S26 Plus не существует.

В плане дизайна главное изменение находится на задней панели, где есть сходства с Galaxy S25 Edge и Galaxy Z Fold7. Три камеры горизонтально расположены внутри продолговатого выступа. Считается, что основная обладает разрешением 50 Мп, а сверхширокоугольная и телеобъектив — по 12 Мп.

Ожидается наличие плоского экрана с диагональю 6,7 дюйма и равными рамками со всех сторон. Размеры корпуса составят 158,4 x 75,7 x 7,35 мм, почти не отличаясь от размеров Galaxy S25 Plus.