Система подтверждения возраста YouTube называет взрослых детьми
Искусственный интеллект ошибается при проверке и заставляет использовать другие варианты подтверждения возраста

Сервис YouTube в настоящее время внедряет проверку возраста пользователей в некоторых регионах. Система не всегда срабатывает как должна, ошибочно принимая некоторых взрослых за детей.

Несколько пользователей сообщили на портале Reddit, что их ошибочно отнесли к несовершеннолетним. В таком случае YouTube показывает предупреждение: «Мы изменили некоторые ваши настройки. Нам не удалось подтвердить, что вы совершеннолетний». Затем предлагается использовать сервис с ограничениями, нажав кнопку «Понятно», или повторно подтвердить свой возраст, нажав кнопку «Подтвердить возраст».

Среди пострадавших не только совершеннолетние, но и обладатели совершеннолетних аккаунтов – они регистрировались на YouTube не менее 18 лет назад.

Действия YouTube направлены на запрет доступа несовершеннолетних к нежелательному контенту. Им показывается неперсонализированная реклама и тем самым выполняются требования законодательства определённых стран. Компания использует оценку возраста на основе искусственного интеллекта, который и может быть источником ошибок.

Система проверки возраста YouTube введена пока не во всех странах. На данный момент она есть в США, Великобритании и некоторых странах Евросоюза. Здесь пострадавшие могут вручную подтвердить свой возраст, используя удостоверение личности, кредитную карту или селфи. 

Google может использовать аналогичную систему проверки возраста в магазине Play Store при попытке установить оттуда некоторые приложения. В Play Store Google есть вариант проверки через сторонний сервис, чего YouTube пока не предлагает.

#google #youtube #play store
Источник: androidcentral.com
salexa
22:36
очумелые ручки vol.3 аххха
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
salexa
22:21
они "пинают" мертвечину..... неужели ии непособен другие сюжеты надыбать,это как пенсионеры актёры в терминаторах и звёздных войнах.....фанаты тех фильмомв выросли на VHS и видеосалонах и им давно уж...
Новый «Хищник» 2025 года понравился фанатам даже больше чем критикам
elektrokat
22:18
двум фанатам понравился, ясно
Новый «Хищник» 2025 года понравился фанатам даже больше чем критикам
salexa
22:16
уголками надо было стянуть
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Снежная королева
22:15
ты такой глупый милашка и такую очаровательную чушь пишешь, ты видимо голубой, ведь тебе нравятся напудренные мужики и ты сам об этом выше писал?
«Gears of War: Reloaded» — бесполезный перезапуск (субъективный обзор игры)
Oleg Panda
22:14
Вариант мозг и руки на нужные места из задницы пересадить, как я понимаю, уже отпадает. Первые отсохли, второй атрофировался от постоянной диареи, проходящей на сквозь. Беда.
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Снежная королева
22:13
Враньё, мне бы не знать обо всех о моих подопечных.
Ученые открыли неизвестную форму кристаллического льда
bisgaard
22:11
Вот юмор это лишнее.
Новый «Хищник» 2025 года понравился фанатам даже больше чем критикам
Bernigan
22:09
тебя видимо тянет трансгедрила, неспроста ты постоянно под бабскими никами тут ползаешь
«Gears of War: Reloaded» — бесполезный перезапуск (субъективный обзор игры)
Wilyk
22:04
Как же могут быть полярны мнения) Только вот мне не понятно, как вы пользуетесь смартфонами, причём не важно андроид это или айфон. Ведь там тоже постоянно прилетают обновления и меняется дизайн, доба...
Почему репозитории — тупик для операционных систем
