Искусственный интеллект ошибается при проверке и заставляет использовать другие варианты подтверждения возраста

Сервис YouTube в настоящее время внедряет проверку возраста пользователей в некоторых регионах. Система не всегда срабатывает как должна, ошибочно принимая некоторых взрослых за детей.

Несколько пользователей сообщили на портале Reddit, что их ошибочно отнесли к несовершеннолетним. В таком случае YouTube показывает предупреждение: «Мы изменили некоторые ваши настройки. Нам не удалось подтвердить, что вы совершеннолетний». Затем предлагается использовать сервис с ограничениями, нажав кнопку «Понятно», или повторно подтвердить свой возраст, нажав кнопку «Подтвердить возраст».

Среди пострадавших не только совершеннолетние, но и обладатели совершеннолетних аккаунтов – они регистрировались на YouTube не менее 18 лет назад.

Действия YouTube направлены на запрет доступа несовершеннолетних к нежелательному контенту. Им показывается неперсонализированная реклама и тем самым выполняются требования законодательства определённых стран. Компания использует оценку возраста на основе искусственного интеллекта, который и может быть источником ошибок.

Система проверки возраста YouTube введена пока не во всех странах. На данный момент она есть в США, Великобритании и некоторых странах Евросоюза. Здесь пострадавшие могут вручную подтвердить свой возраст, используя удостоверение личности, кредитную карту или селфи.

Google может использовать аналогичную систему проверки возраста в магазине Play Store при попытке установить оттуда некоторые приложения. В Play Store Google есть вариант проверки через сторонний сервис, чего YouTube пока не предлагает.