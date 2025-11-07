Благодаря самой современной технологии OLED эти мониторы обеспечивают высочайшую яркость

Компания Asus официально анонсировала первые для себя игровые OLED-мониторы LG RGB Tandem. Высокая частота и яркость основаны здесь на технологии LG RGB Tandem OLED, где применяются четыре излучающих слоя для повышения чёткости.

Флагманский монитор ROG Swift OLED PG27AQWP-W поддерживает два режима: 540 Гц на разрешении 1440p и 720 Гц на 720p. Этот монитор был представлен в Китае две недели назад под названием ROG Super Kill 27 Pro. Теперь производитель опубликовал его полные технические характеристики на своём сайте.

Второй монитор называется ROG Strix OLED XG27AQWMG и относится к средней ценовой категории. Он также получил OLED-панель LG Tandem, но с частотой обновления до 280 Гц на разрешении 1440p.

Оба монитора почти одинаковы по характеристикам дисплея и имеют глянцевую поверхность. Они поддерживают 99,5% цветового диапазона DCI-P3 и 135% sRGB, имея точность цветопередачи Delta E < 2. Asus не указывает яркость SDR этих дисплеев, но пиковая яркость HDR составляет 1500 нит.

ROG Swift PG27AQWP-W получил порты HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1 UHBR20, а второй монитор имеет только DP 1.4. Доступна пара портов USB-A для подключения периферийных устройств. Asus пока не назвала цены, но ранее упоминалась стоимость ROG Swift PG27AQWP-W в $1100.