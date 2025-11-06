Неспособность разработать ИИ-решение самостоятельно дорого обойдётся Apple

Появляется всё больше информации о том, что Apple не смогла справиться с самостоятельной разработкой искусственного интеллекта для виртуального помощника Siri и обратилась за помощью к Google. На этот раз стали известны характеристики специализированной модели Gemini для Siri.

Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что Apple планирует использовать гигантскую, адаптированную модель ИИ Gemini в составе Siri. Имея 1,2 трлн параметров, она без малого на три порядка превзойдёт Gemini с 1,5 млрд параметров, которую Apple использует для работы Siri в облаке сейчас.

Apple попробовала ChatGPT и Claude LLM от Anthropic, прежде чем выбрать Google Gemini для обработки сложных пользовательских запросов. Они будут отправляться в облако в рамках платформы Apple Private Cloud Compute, защищающей конфиденциальность пользователей с применением зашифрованных данных и без сохранения состояния.

По словам Гурмана, Apple будет платить Google около миллиарда долларов в год за использование её ИИ-технологии. Apple назвала проект по исправлению Siri кодовым именем Glenwood. Им руководят создатель гарнитуры Vision Pro Майк Роквелл и глава разработки программного обеспечения Крейг Федериги.

Обновлённая версия Siri будет состоять из нескольких основных компонентов. Одним из них является планировщик запросов — уровень принятия решений Siri, который выбирает наиболее эффективный маршрут для выполнения запроса пользователя. Это могут быть веб-поиск, доступ к личным данным в календаре или на фотографиях, использование стороннего приложения через App Intents. Этот фреймворк делает приложение доступным для обнаружения и использования Siri. Пользователи смогут выполнять определённые действия в приложении, не открывая его.

Другим компонентом является система поиска знаний. Siri получит общую базу данных знаний для ответов на вопросы, не прибегая к ChatGPT, другим сторонним интеграциям ИИ или веб-результатам. Инструмент Summarizer из Apple Intelligence позволяет Siri использовать сторонние ИИ-модели, такие как ChatGPT, для создания сводки заданного текстового или аудиофрагмента. Здесь же находятся сводки уведомлений, веб-страниц в Safari, инструменты для написания текстов.

Apple не собирается использовать Gemini всегда и продолжает разрабатывать собственное решение. Пока же Gemini будет основой Siri в системе iOS 26.4.