Ryzen 5 7500X3D станет самым доступным по цене игровым процессором от AMD

Компания AMD ещё не закончила с выпуском новых процессоров на архитектуре Zen 4. Слухи о новых чипах под сокет AM5 появляются регулярно, в том числе от самой AMD. В разделе драйверов был обнаружен 6-ядерный процессор Ryzen 5 9600X3D, но ни один инсайдер пока не подтвердил его существования.

Зато на сайтах ретейлеров заметили Ryzen 5 7500X3D, который может стать самым доступным по цене процессором X3D. Существование этого чипа теперь дополнительно подтверждает страница с результатами теста в бенчмарке Geekbench. Инсайдер @BenchLeaks сообщает, что Ryzen 5 7500X3D протестировали на материнской плате ASUS ROG Strix X870-A Gaming WiFi. Устройство работало на операционной системе Windows 11 с применением сбалансированного плана электропитания.

Geekbench показал, что 7500X3D является 6-ядерным процессором с поддержкой 12 потоков команд и 96 МБ кэша 3-го уровня. Большинство спецификаций у него совпадают с 7600X3D. Наверняка относится это и к TDP в 65 Вт. При этом 7500X3D имеет частоты на 200 МГц и 100 МГц ниже, чем у 7600X3D соответственно.

Процессор набрал 2399 баллов в одноядерном тесте и 11 323 балла в многоядерном тесте. Это на 8% хуже показателя более старшей модели Ryzen 5 7600X3D, которая в среднем набирает почти 2600 баллов в одноядерном и 12 000 баллов в многоядерном тестах.

Вряд ли новый чип будет серьёзно уступать 7600X3D в играх. Когда состоится его релиз, неизвестно, как и его стоимость. Появление в Geekbench даёт понять, что ждать начала продаж осталось недолго, но вряд ли AMD проведёт по такому случаю мероприятие с анонсом. Это может произойти на выставке CES 2026 в первых числах января. Там же ожидается анонс нескольких более премиальных процессоров X3D. Не исключено также, что продажи будут ограничены лишь некоторыми странами, хотя со временем их число может быть расширено.