Многопользовательский шутер за $40 получил высокие оценки и большой онлайн

После успешного бета-тестирования многопользовательский шутер ARC Raiders студии Embark недавно был выпущен в окончательном виде и оказался весьма востребованным. Эта игра платная, но по количеству пользователей она смогла опередить прошлую игру этих разработчиков, бесплатную The Finals.

В минувшие выходные игра от третьего лица набрала 354 тысяч одновременных игроков на платформе Steam. По этому показателю она заняла 38-е место в истории Steam.

С учётом этого и продажи оказались неплохими. По оценке SteamDB, ARC Raiders разошлась в количестве от 1,6 млн копий (по данным Gamalytic) до 1,9 млн копий (по данным VG Insights и PlayTracker). Игра есть и в магазине Epic Games Store, на PlayStation 5 и Xbox Series S|X, так что совокупный результат продаж может быть в районе 3 млн копий. Относительно невысокая стоимость в $40 внесла свой вклад в продажи, тем более что выпущенная чуть ранее Battlefield 6 стоит $70.

Студия Embark уже сообщила о намерении поддерживать игру в течение 10 лет. В конце ноября она выпустит новую карту, новые задания и игровые предметы. В декабре разработчики представят новые задания, событие «Мерцающее пламя» и ряд других новшеств.