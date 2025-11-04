Доля устройств Google по цене около $600 за три года выросла почти с нуля до 6,1%

Фирма Counterpoint опубликовала отчёт, согласно которому продажи смартфонов Google Pixel в США в сентябре 2025 года выросли на 28% по сравнению с сентябрём 2024 года. Это новый рекорд продаж аппаратов Pixel за 10 лет их существования. Этому могла способствовать реклама Google, которая продвигает свои аппараты в первую очередь как ИИ-устройства.

Успех в США особо ценен для Google, хотя скорее всего он случился за счёт других производителей Android-устройств, а не аппаратов Apple. По статистике Counterpoint, доля Google на рынке смартфонов в ценовом диапазоне $600 выросла до 6,1% в сентябре по сравнению с 0,1% тремя годами ранее. На диаграмме показана похожая статистика смартфонам оператора связи T-Mobile в ценовом диапазоне $600+. Google удалось увеличить долю рынка до 7%, тогда как Samsung за 3 года потеряла 8%. Apple выросла на те же 8%.

Примерно такая же картина у оператора Verizon в ценовом диапазоне $600+. Там доля Pixel достигла около 7% после 0,1% в 2022 году. Только пользователи оператора AT&T не торопятся приобретать смартфоны Google, доля которых здесь всего 2,3%.

Более дешёвый Pixel 9a также продаётся хорошо и скоро ему на смену будет выпущен аппарат следующего поколения.