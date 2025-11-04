Многие считают, что причиной роста цен стал высокий спрос на рынке искусственного интеллекта, который может привести к нехватке процессоров

Пару недель назад появлялась новость о том, что Intel повысила цены на процессоры Raptor Lake примерно на 10%. Это не предел, так как уже в начале ноября стоимость процессоров Intel и AMD выросла ещё сильнее. Китайское издание ChannelGate, отслеживающее каналы сбыта, сообщает о внезапном скачке цен.

Рост начался в последний день октября. Многие винят спрос на рынке искусственного интеллекта, который может привести к дефициту поставок процессоров. Пока же гонконгские трейдеры резко подняли цены. На рынке оптовых партий цены резко подскочили на большинство моделей. Неизменной осталась только стоимость процессоров серии U200.

Что касается AMD, главной причиной роста цен у неё может быть дефицит компонентов на ранних этапах производства. Производители серии 5000 сообщили о повышении стоимости на $5–20. Несколько крупных дистрибьюторов приостановили поставки, ожидая дальнейшего повышения цен.

Хотя серия Ryzen 7000 не упоминается напрямую, в источнике сказано, что не подорожают только процессоры Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) и Ryzen 9000. Из этого можно сделать вывод, что роста цен на процессоры Ryzen серии 7000 на архитектуре Zen 4 избежать не удастся.