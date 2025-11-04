Переводчик Google обзаведётся режимами «Расширенный» и «Быстрый»

Хотя сейчас всё внимание среди продуктов Google уделяется связанным с ИИ разработкам, таким как Gemini, не забыт и давний сервис Google Translate, совершенствование которого продолжается. Появилась информация, согласно которой в приложение внедрят две новые функции.





Нажатие на кнопку овальной формы будет запускать всплывающее диалоговое окно, дающее выбор между режимами «Расширенный» и «Быстрый». Расширенный режим принесёт более высокую точность сложных переводов, название второго говорит само за себя. Google сообщает, что режим «Расширенный» поддерживает только определённые языки.

Пока не говорится о том, будет ли эта функция платной или бесплатной для пользователей. Не исключено, что Google сделает её доступной только для подписчиков Google AI Pro.

В публикации сказано, что впервые новая функция появилась в приложении Google Translate на iOS, однако представители некоторых изданий не увидели её ни на Android, ни на iOS, даже с учётными записями Google AI Pro.

Недавно Google обновила приложение Translate with Gemini. Там появился режим практики, позволяющий изучать языки и превращающий приложение в интерактивный языковой инструмент. Ещё Google тестирует новый полноэкранный режим перевода для приложения Translate на Android.