Microsoft готовит анонсы игр Xbox для презентации на Gamescom в августе 2025 года

Подразделение Microsoft Xbox подтвердило в сообщении на X/Twitter, что будет присутствовать на мероприятии Gamescom 2025. Это может означать очередную презентацию между 20 и 24 августа. Bethesda и команда World of Warcraft в Blizzard также посетят это мероприятие.

Каждый год с 2021 года Xbox проводит презентацию Gamescom. В прошлом году она содержала несколько прямых трансляций игр Xbox. Пока неясно, что будет на выставке этого года, но есть несколько игр, которые могут вызывать интерес.

После мероприятия Summer Game Fest стало понятнее, что Microsoft выпустит осенью. Быть может, игра The Outer Worlds 2 получит очередной маркетинговый толчок до релиза 29 октября. То же может произойти с недавно анонсированным дополнением Indiana Jones and the Great Circle, выход которого запланирован на 4 сентября.

Также есть большая вероятность, что покажут Black Ops 7 после того, как Xbox завершила свой показ Summer Game Fest с выходом в этом году франшизы Call of Duty. Каждая игра серии обычно выходит где-то между октябрём и ноябрём.

Ещё можно рассчитывать на дату релиза Cronos: The New Dawn, которую также представили на организованном Xbox мероприятии SGF. Уже есть дата релиза Ninja Gaiden 4, так что не исключено, что Team Ninja и PlatinumGames выпустят новый трейлер с игровым процессом.

Даже если Xbox не будет проводить прямую трансляцию, её присутствие на Gamescom 2025 должно принести больше информации относительно выходящих в этом году игр.