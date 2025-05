В базе Geekbench и Bluetooth SIG появились Galaxy A17 и Galaxy M36 с Android 15

Samsung работает над двумя новыми смартфонами, процессоры которых уже названы. Компания уже начала разработку Galaxy A17 (4G), который будет представлен ближе к концу этого года, а Galaxy M36 выпустят раньше.

Новое устройство Samsung с номером модели SM-A175F было замечено в базе данных Geekbench. Судя по системе наименования Samsung, новый телефон будет называться Galaxy A17 4G.

Он использует процессор MediaTek Helio G99, который имеет два ядра Cortex-A76 с частотой 2 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц и графику Mali-G57 MC2. Чип был представлен два года назад. Galaxy A17 (4G) оснащён 4 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 15 (One UI 7.0).

Galaxy A16 (4G) был анонсирован в октябре прошлого года, и Galaxy A17, вероятно, тоже будет представлен примерно в это же время. Однако учитывая, что One UI 8 дебютирует в июле, странно видеть, что Samsung всё ещё тестирует Galaxy A17 (4G) с One UI 7.0. Останется ли на телефоне One UI 7 или он выйдет с One UI 8, пока неизвестно.

Как обычно, можно рассчитывать увидеть версию Galaxy A17 с поддержкой 5G и чипом либо Exynos, либо MediaTek Dimensity.

Ещё один смартфон Samsung с номером модели SM-M366B/DS был замечен в базе данных Bluetooth SIG. Это Galaxy M36 5G, который пока не был анонсирован. Есть страница поддержки телефона на сайте Samsung ОАЭ. Это говорит о близости дебюта Galaxy M36.

Ранее сообщалось, что Galaxy M36 использует процессор Exynos 1380, имеет 6 ГБ оперативной памяти и работает на Android 15.

Скорее всего, он основан на Galaxy A36, но использует более слабый процессор, произведённый по 5 нм техпроцессу в Samsung Foundry. Для сравнения, Galaxy A36 оснащён процессором Snapdragon 6 Gen 3, произведённым по техпроцессу TSMC 4 нм. У будущего телефона, возможно, будет такая же камера, аккумулятор и система зарядки, как у Galaxy A36.