Wear OS 6 улучшит интерфейс и автономность на носимых устройствах, включая Galaxy Watch

Во вторник компания Google представила систему Wear OS 6 вместе с Android 16. Эта новая версия Wear OS для носимых устройств предлагает масштабный редизайн интерфейса, более плавные анимации, помощника Gemini на базе ИИ и улучшенное время работы от батареи. Она появится на Galaxy Watch позже в этом году.

Wear OS 6 построена на языке дизайна Material 3 Expressive, который используется и в Android 16. Он сделан более ярким, чтобы привлекать внимание пользователя к самым важным элементам и максимально использовать круглую форму экрана умных часов. Новая система анимаций основана на улучшенной физике движения. Интерфейс стал более компактным, а кнопки — удобнее для нажатия.

Также добавлены цвета Material You, которые ранее были доступны только на смартфонах и планшетах Android. С новым дизайном, если пользователь выбирает акцентный цвет для циферблата, тот же цвет применяется ко всему интерфейсу и внутри приложений.

Элементы интерфейса могут плавно менять форму. Например, переключатель из панели быстрых настроек в форме капсулы может превращаться в скруглённый прямоугольник при активации. При прокрутке списка элементы следуют изгибам экрана, создавая ощущение глубины. Плитки теперь стали плотнее — они отображают больше информации и действий при том же размере.

Тактильная отдача срабатывает при взаимодействии с определёнными элементами на экране, например, при включении быстрых настроек. Её также можно почувствовать при прокрутке списка или вводе пин-кода для разблокировки устройства.

В Wear OS 6 Google Assistant заменён на Gemini. Новый ИИ-помощник гораздо лучше понимает естественный язык, чтобы не нужно было точно формулировать команды. Он также глубже интегрирован с большим числом приложений и сервисов, включая Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Home, Spotify, YouTube и YouTube Music. Он может зачитывать вслух и показывать как текст, так и изображения.

Несмотря на все эти нововведения и новый дизайн, Google утверждает, что Wear OS 6 увеличивает время автономной работы умных часов до 10%. Кроме всех этих функций, Samsung добавит и свои собственные возможности в Galaxy Watch, включая Now Bar, Now Brief, ярлыки приложений, новые иконки приложений и системные звуки, а также Индекс антиоксидантов. Возможно, также появится функция ежедневной смены циферблатов и меры по защите состояния батареи.

Обновление Wear OS 6 выйдет позже в этом году, начиная с серии Pixel Watch. Через несколько недель оно станет доступно и для совместимых Galaxy Watch. Gemini будет выпущен для совместимых Galaxy Watch (и других устройств на Wear OS) в ближайшие месяцы.