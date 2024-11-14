Очередной отчёт знакомит с популярными в 2024 году в интернете паролями

Компания NordPass совместно с платформой управления угрозами NordStellar провела анализ базы данных объёмом 2,5 ТБ. Она содержит пароли, полученные из общедоступных источников. Это утечки данных и аккаунты, взломанные с помощью вредоносного ПО. Согласно отчёту, самые популярные пароли в мире остаются «тревожно предсказуемыми и небезопасными».

Изучая адреса электронной почты, связанные с аккаунтами, исследователи смогли различить личные и корпоративные пароли. Уже второй год подряд пароль «123456» удерживает звание самого популярного пароля в мире.

Помимо «123456», в десятку вошли другие очевидные и легко угадываемые пароли, такие как «123456789», «qwerty123», «111111» и более оригинальный «password».

Пароли пользователей дают представление о том, что им интересно и что они любят. Например, названия спортивных команд, таких как «liverpool» в Великобритании, и ресторанов, таких как «lizottes» в Австралии, вошли в списки популярных паролей в этих странах. Финское и венгерское слова для «пароля» — «salasana» и «jelszo» — также были распространены в этих странах.

Хотя небольшая часть пользователей старается усложнить пароли, используя такие комбинации, как «P@ssw0rd», эти меры по-прежнему недостаточны. Исследователи сообщают, что такие «безопасные» пароли можно взломать менее чем за секунду.

Вот десять самых популярных паролей:

123456

123456789

12345678

password

qwerty123

qwerty1

111111

12345

secret

123123

«После анализа данных за шесть лет мы можем сказать, что значительных улучшений в привычках людей при выборе паролей не произошло», — отметила команда NordPass. «Таким образом, несмотря на усилия многих организаций по повышению осведомлённости, проблема остаётся актуальной».

NordPass рекомендует сменить такой пароль на более креативный и безопасный. Или попробовать использовать ключи доступа (passkeys). Это новый вид аутентификации, поддерживаемый Apple, Google и Microsoft, который гораздо более безопасен, чем пароли. Вместо того чтобы создавать и запоминать сложные комбинации символов, ключи доступа используют биометрические данные или криптографические ключи, привязанные к устройству, для аутентификации пользователей.