Ubisoft откажется от модели Season Pass

Как и говорили слухи, компания Ubisoft перенесла релиз своей новой игры Assassin’s Creed Shadows на 14 февраля. Причиной стали слабые показатели продаж ранее выпущенной игры Star Wars Outlaws, из-за чего акции компании потеряли в цене, и результаты за квартал оказались разочаровывающими.

Ubisoft постарается доработать игру, чтобы разочарование не повторилось. Игра выйдет в один день для всех, без раннего доступа для дорогих изданий. Сделавшие предварительные заказы получат первое дополнение игры бесплатно. В первый же день релиза игра будет доступна в магазине Steam, так что Ubisoft возвращается туда после некоторого перерыва.

Возвращение случится 21 ноября, когда в Steam появится Star Wars Outlaws. Уже ведётся работа над обновлениями для этой игры, которая позиционируется как долгосрочный проект.

Assassin’s Creed Shadows может быть непросто сражаться с другими играми, которые будут выпущены в следующем феврале. Это Civilization VII и Kingdom Come Deliverance 2 (11 февраля), Avowed и первый эпизод Lost Records: Bloom & Rage (18 февраля), Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii и Monster Hunter Wilds (28 февраля).