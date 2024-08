25 октября будет представлена видеоигра Call of Duty: Black Ops 6

В преддверии выхода 25 октября игры Call of Duty: Black Ops 6 разработчики из компании Activision рассказали об изменении размера скачиваемых файлов и пользовательского интерфейса в нынешних и будущих играх этой франшизы. С 21 августа бесплатная игра Call of Duty: Warzone отделяется от ежегодно выходящих игр линейки Call of Duty. Это означает, что Call of Duty: Black Ops 6 будет доступна сама по себе. Warzone можно будет добавить к этой загрузке вручную или установить отдельно позже.

Технология потоковой передачи текстур для игр Call of Duty уже со следующей недели позволит уменьшить размер скачиваемых файлов. Будет использоваться циклическое скачивание редко используемого игроками контента в рамках потокового кэша без необходимости загружать его напрямую в хранилище пользовательского устройства. Со временем в этом кэше будет храниться всё больше контента.

Обладателям PlayStation 5 придётся скачать четыре файла, причиной чего является особенность организации файлов на этой консоли. На других платформах нужно будет скачать один крупный файл, чтобы общий размер скачиваемых файлов стал меньше.

Black Ops 6 будет занимать меньше места, чем Modern Warfare III 2023 года. Конкретные размеры пока не называются.

Ещё в середине октября будет обновлён интерфейс лаунчера Call of Duty. Основной контент будет располагаться на одной странице без необходимости прокручивать экран. Отсюда можно будет напрямую переходить к играм. Стартовая страница будет содержать выпущенную в этом году игру и Call of Duty: Warzone. Другие игры находятся в библиотеке или на плитке «Последняя игра», если вы запускали какую-либо из них раньше.