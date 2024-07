Возможность появления новых консолей заставляет пользователей отложить покупку

В недалёком будущем может стартовать новый этап противостояния на рынке игровых консолей. В преддверии этого события геймеры ждут появления новых моделей и не торопятся покупать уже существующие. По данным аналитической компании Circana, объём продаж игровых консолей в США в мае заметно уменьшился.

Падение составило 40% по сравнению с маем предыдущего года. Если тогда производители заработали на этом $339 млн, то теперь только $202 млн. PlayStation, Xbox и Nintendo показали двузначный спад продаж, а хуже всех проявила себя Nintendo Switch. Возможно, виной тому появление в мае прошлого года игры Zelda: Tears of the Kingdom, которая вызвала всплеск продаж консолей Nintendo. На этот раз таких крупных релизов игр не было, поэтому мотивация для покупки консолей уменьшилась.

Известно, что Microsoft сейчас разрабатывает обновлённые варианты Xbox Series X и S. До конца года должна быть представлена новая версия PlayStation 5, а в следующем году — Nintendo Switch 2. Ожидание этих консолей заставляет потенциальных покупателей подождать.

Самой продаваемой консолью в мае осталась PlayStation 5 по количеству проданных экземпляров и по доходу от продаж. По количеству экземпляров на втором месте находится Nintendo Switch, а по доходу от продаж — Xbox.

Расходы на аксессуары сократились на 8% до $148 млн. Зато на 10% выросли продажи гарнитур и наушников, но на 12% сократились продажи геймпадов. Самым продаваемым аксессуаром остался PlayStation Portal.

Среди игр больше всех за май заработала компьютерная игра 2020 года Ghost of Tsushima. В тройку вошли также Paper Mario: The Thousand-Year Door Remake и Call of Duty: Modern Warfare III. Если смотреть на весь 2024 год, лидером является Helldivers 2, за которым следуют Call of Duty: Modern Warfare III и Dragon's Dogma.