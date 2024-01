Новые бюджетные ноутбуки Acer доступны с процессорами Intel и AMD

Линейка ноутбуков Acer Aspire зарекомендовала себя как приличное и доступное по цене предложение. На выставке электроники в Лас-Вегасе компания знакомит потенциальных покупателей с новыми моделями на процессорах Intel и AMD по цене от $250.

В серию Acer Aspire Go вошли модели Aspire Go 15 (AG15-31P) и Aspire Go 14 (AG14-31P). Они работают на скромных процессорах Intel Core N, которые были представлены год назад. В них применяются экономичные вычислительные ядра Gracemont, как и в Intel Alder Lake. Более производительная модель Aspire Go 14 (AG14-21P) основана на процессоре Ryzen 7000 и стоит $380.

Здесь применяется экран с разрешением 1920 х 1200 вместо более привычного для диагонали 15,6 дюйма разрешения 1920 х 1080 в Aspire Go 15. Объём оперативной памяти LPDDR5 достигает 16 ГБ, твердотельный накопитель PCI Gen 3 даёт 1 ТБ дискового пространства. Имеются веб-камеры 720p, аккумуляторы 50 Вт*ч и Wi-Fi 802.11ac/ax. На клавиатуре появилась клавиша Microsoft Copilot AI.

Aspire 14 обладает корпусом толщиной 18,8 мм и весит 1,49 кг. У Aspire 15 такая же толщина и вес 1,75 кг.

Представлен также экологически чистый ноутбук Aspire Vero 16 на процессорах Core Ultra 7. Здесь есть сенсорный экран с разрешением 2560 x 1600, Bluetooth LE Audio, два USB Type-C (Thunderbolt 4 и USB 4), внешний HDMI 2.1, память LPDDR5 до 16 ГБ и SSD PCIe Gen 4 2 ТБ. Продолжительность работы обещана около 10,5 часов.

Aspire Vero 16 начнут продавать в апреле за $749,99 и выше.