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В Steam в 2023 году появилось cвыше 14500 игр
Количество новых игр в Steam за год растёт четвёртый год подряд

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Согласно статистике SteamDB, в минувшем году на игровой платформе Steam было представлено 14531 новых видеоигр. Это позволило продлиться на четвёртый год серии, в рамках которой каждый год новых игр появляется всё больше. Количество релизов в минувшем десятилетии увеличилось, поскольку компания Valve снизила требования к публикации игр на платформе.

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Конечно, статистика количества игр не означает, что они заслуживают траты времени и денег на них. Более интересной может оказаться статистика «Лучшие за 2023 год», где имеется вкладка «Новые выпуски». На вкладке «Лучшие продажи» представлены игры за все годы, которые больше всего покупали в минувшем году.

Внизу этой страницы есть вопросы и ответы, согласно которым в каждой категории представлены 100 игр с четырьмя уровнями. Статистика продаж взята с 1 января по 15 декабря 2023 года.

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12 самых продаваемых игр являются платиновыми и лидируют там кооперативный шутер Payday 3, симулятор города Cities: Skylines II и хоррор Sons of the Forest. Также в числе 12 лучших Armored Core VI: Fires of Rubicon, 2D-файтинг Street Fighter 6 и Baldur's Gate. Star Wars: Jedi Survivor известна своими техническими проблемами, но тоже смогла попасть в список лучших игр в Steam.

#игры #steam
Источник: tomshardware.com
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