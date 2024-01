Количество новых игр в Steam за год растёт четвёртый год подряд

Согласно статистике SteamDB, в минувшем году на игровой платформе Steam было представлено 14531 новых видеоигр. Это позволило продлиться на четвёртый год серии, в рамках которой каждый год новых игр появляется всё больше. Количество релизов в минувшем десятилетии увеличилось, поскольку компания Valve снизила требования к публикации игр на платформе.

Конечно, статистика количества игр не означает, что они заслуживают траты времени и денег на них. Более интересной может оказаться статистика «Лучшие за 2023 год», где имеется вкладка «Новые выпуски». На вкладке «Лучшие продажи» представлены игры за все годы, которые больше всего покупали в минувшем году.

Внизу этой страницы есть вопросы и ответы, согласно которым в каждой категории представлены 100 игр с четырьмя уровнями. Статистика продаж взята с 1 января по 15 декабря 2023 года.

12 самых продаваемых игр являются платиновыми и лидируют там кооперативный шутер Payday 3, симулятор города Cities: Skylines II и хоррор Sons of the Forest. Также в числе 12 лучших Armored Core VI: Fires of Rubicon, 2D-файтинг Street Fighter 6 и Baldur's Gate. Star Wars: Jedi Survivor известна своими техническими проблемами, но тоже смогла попасть в список лучших игр в Steam.