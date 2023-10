Пока не в персональных аккаунтах Google

В этом году сервис Google Meet обзавёлся поддержкой разрешения 1080p при общении между пользователями один на один. Теперь этот же формат предлагается в групповых звонках.

Если у пользователей есть встроенное в устройство или внешняя веб-камера с соответствующим разрешением, при групповом общении будет предложено включить потоковую трансляцию более высокого качества. По умолчанию высокое качество выключено, но его можно изменить в настройках.

Видеопоток с разрешением 1080p отправляется только в том случае, если это включено в настройках и если хотя бы один собеседник выводит картинку от вас в достаточно большом размере. Если скорость подключения к интернету низкая, разрешение может быть уменьшено.

Данная возможность доступна в Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Starter, Enterprise Plus, Education Plus и Teaching and Learning Upgrade, подписчикам Workspace Single. Пока она отсутствует у обладателей персональных аккаунтов Google для общения один на один, если у них нет подписки Google One 2 ТБ или больше.

Также Google повышает максимальное разрешение общего контента с 720p до 1080p, пишет 9to5google.