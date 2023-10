Желающим посетить Готэм-Сити придётся ждать дольше

Компания Warner Bros. Interactive сообщила о переносе релиза игры Batman: Arkham Trilogy на портативной игровой приставке Nintendo Switch. Её ждали там 13 октября, а теперь она появится только 1 декабря. В Твиттере сказано, что разработчикам требуется дополнительное время на оптимизацию игры.

Batman: Arkham Trilogy содержит наиболее продаваемые игры серии Batman: Arkham. Это игра 2009 года Batman: Arkham Asylum, выпущенная два года спустя Batman: Arkham City, и игра 2015 года Batman: Arkham Origins.

В состав трилогии войдут все расширения. Для Batman: Arkham Asylum это Insane Night и Prey in the Darkness с двумя боевыми картами и двумя картами скрытных испытаний. Batman: Arkham City получит наборы скинов Catwoman, Nightwing, Robin, Challenge Map, а также сюжетное расширение Harley Quinn’s Revenge. Batman: Arkham Knight содержит миссии The Season of Infamy и несколько эпизодов Batman: Arkham, включая A Matter of Family (Batgirl), GCPD Lockdown (Nightwing), A Flip of a Coin (Robin), Catwoman's Revenge, паки Harley Quinn and Red Hood.

Продолжительность игрового процесса в этой трилогии может достигать 80 часов с учётом дополнительного контента. Готовится также новая игра во вселенной Batman: Arkham. Она называется Suicide: Kill the Justice League и запланирована на 2 февраля следующего года, пишет wccftech.