В Nothing Phone текущего поколения используется чип MediaTek Dimensity 7200 Pro и Dimensity 7350 Pro.

На прошлой неделе появились слухи о том, что компания Nothing разрабатывает несколько новых смартфонов, один из которых уже был замечен на Geekbench под названием Nothing Phone (3). Однако, как выяснилось, это не совсем так. Устройство, обнаруженное в базе данных IMEI, имеет номер модели A059 и, скорее всего, является Nothing Phone (3a). Более того, вместе с этим устройством был найден вариант с номером модели A059P, где суффикс "P" в номенклатуре Nothing означает "плюс"-версию. Таким образом, можно предположить, что этот телефон будет называться Nothing Phone (3a) Plus. В той же базе данных IMEI был обнаружен ещё один смартфон с номером модели A001. Это может быть Nothing Phone (3), но есть предположения, что это может быть и CMF Phone 2, также оснащённый процессором Snapdragon 7s Gen 3.

Nothing Phone (3a) ожидается с процессором Snapdragon 7s Gen 3, что будет интересным переходом для лондонской компании, учитывая, что в Nothing Phone (2a) используется чип MediaTek Dimensity 7200 Pro. Nothing Phone (2a) Plus, в свою очередь, оснащён более мощным Dimensity 7350 Pro, поэтому логично ожидать, что Nothing Phone (3a) Plus также получит небольшое обновление с точки зрения SoC. Все новые устройства, вероятно, будут поставляться с Android 15. Учитывая, что Nothing Phone (2a) был выпущен в марте, его преемник, скорее всего, появится на рынке в течение следующих 2-3 месяцев.