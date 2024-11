Одной из особенностей Nubia Z70 Ultra является новый полноэкранный дизайн.

Новый флагманский смартфон Nubia Z70 Ultra представляет собой значительный шаг вперед в технологии мобильных устройств, особенно в области дизайна и экрана. Это связано с тем, что одной из ключевых особенностей Nubia Z70 Ultra является его полноэкранный дизайн. Запланированный на 23 ноября 2024 года "Nubia Z70 Ultra New Product Appreciation Meeting" в Гуанчжоу станет важным событием, где представители других ведущих брендов смартфонов, таких как OnePlus и Xiaomi, смогут лично ознакомиться с этим новым устройством. И сегодня Ни Фей, занимающий пост президента бизнес-подразделения ZTE и президента Nubia Technology Co., Ltd., сделал значительное заявление на своей странице в Weibo. Он подчеркнул, что данный флагман не будет копировать существующие решения, а вместо этого, установит новые стандарты в индустрии. Ни Фей эмоционально заявил, что Nubia Z70 Ultra не пойдет на компромисс с каким-либо несовершенством и отвергнет посредственность, часто ассоциируемую с другими брендами. Он также объявил "войну" Apple, подчеркивая стремление компании к инновациям и совершенству.

Говоря об особенностях, стоит сказать, что данный смартфон оснащён полноэкранным дисплеем с разрешением 1,5K. Экран, разработанный компанией BOE, имеет плотность пикселей до 430 PPI и не имеет отверстий или вырезов для камер. Помимо впечатляющего экрана, Nubia Z70 Ultra также отличается подэкранной технологией фронтальной камеры.

Nubia Z70 Ultra оснащён мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который обеспечивает плавную работу даже в условиях высокоинтенсивного использования. Частота процессора достигает до 4,32 ГГц, что на 10% выше предыдущих моделей. Эффективная система охлаждения гарантирует стабильную работу устройства во время длительной эксплуатации. Смартфон также будет работать на операционной системе Nebula AIOS, которая интегрирует ряд интеллектуальных функций искусственного интеллекта. Пользователи смогут выполнять сложные операции с помощью голосовых команд, таких как интеллектуальный поиск изображений, автоматическое создание текстовых субтитров и публикация сообщений в социальных сетях одним касанием.