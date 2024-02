Nothing Phone (2а) будет представлен в конце февраля во время выставки MWC 2024 в Барселоне и сможет конкурировать с Google Pixel 8a и Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus.

Утечка новых изображений предстоящего смартфона от компании Nothing произошла благодаря инсайдерам, один из которых "@stufflistings". Представленные фотографии отличаются от предыдущих изображений, распространенных в середине декабря. На данных фотографиях видно, что смартфон сохраняет "герметичный" корпус с вырезами для двух задних камер и светодиодной вспышки. Однако, задняя панель имеет совершенно другой дизайн. На изображении, помеченном номером модели "a142", видно, что Nothing сохраняет расположение камер, аналогичное предыдущей версии смартфона. Но на новых фото камеры размещены горизонтально. Существуют и другие доказательства использования данного расположения камер в устройстве Nothing.

В любом случае, ожидается, что смартфон Nothing Phone (2a) будет сочетать Samsung ISOCELL GN9 от Motorola Moto G84 и ISOCELL JN1, которые уже используются в модели Nothing Phone (2). Другими словами, Nothing Phone (2a) будет оснащен парой 50-мегапиксельных задних камер, а также фронтальной камерой на 16 МП. Несмотря на то, что утекшие в декабре фотографии были низкого разрешения, новые фотографии, предоставленные информатором, позволяют рассмотреть смартфон более подробно. Таким образом, можно увидеть относительно тонкие рамки, верхняя часть которых полностью открыта. По слухам, экран будет иметь размер 6,7 дюйма, однако неясно, будет ли он изогнутым или плоским. 27 февраля компания Nothing представит смартфон Nothing Phone (2a) с процессором Dimensity 7200. В целом, следующая модель среднего класса от компании Nothing будет конкурировать с аналогичными моделями Pixel 8a и Redmi Note 13 Pro Plus. Ожидается, что цена составит около 400 евро (примерно 39 000 рублей), что на 50 евро ниже цены флагманского смартфона Xiaomi серии Redmi Note 13.

Новые изображения Nothing Phone (2а)