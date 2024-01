На данный момент известно, что данное устройство обладает высокоскоростным сетевым портом 2,5 Гбит/ и четырехядерным чипом.

Китайская компания Xiaomi пополнила свою линейку маршрутизаторов Wi-Fi 7 новинкой BE 3600, которая будет выпущена 30 января. Официальная цена пока не разглашается, однако уже есть возможность предварительного бронирования, что указывает на то, что стоимость устройства не превысит 299 юаней (около 2 700 рублей). Этот маршрутизатор станет самым доступным предложением Wi-Fi 7 от Xiaomi и рассчитан на пользователей с ограниченным бюджетом, которые хотят испытать беспроводную связь нового поколения.

реклама

Официальная страница Weibo «Smart Ecosystem» от Xiaomi раскрыла некоторые характеристики нового маршрутизатора BE 3600. Среди них — высокоскоростной сетевой порт 2,5 Гбит/с, 4-ядерный чип и функция, обеспечивающая управление устройствами умного дома. BE 3600 стал уже четвертым маршрутизатором Wi-Fi 7 в арсенале Xiaomi, присоединившись к моделям BE 6500 Pro, BE 7000 и 10-гигабитному маршрутизатору. Например, BE 6500 Pro, выпущенный в прошлом году, стоил 699 юаней (около 8 700 рублей). У него был 4-ядерный процессор Qualcomm A53 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 1 ГБ памяти, сетевой порт 2,5 Гбит/с и поддержка двойного подключения портов WAN и LAN, обеспечивающая скорость до 5 Гбит/с. Это позволяло обеспечивать более быструю загрузку, плавную потоковую передачу и отсутствие задержки в играх.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Wi-Fi 7, или IEEE 802.11be, является преемником Wi-Fi 6, что отражено в названии моделей маршрутизаторов от Xiaomi (аналогично Wi-Fi 6 имело обозначение «AX»). Стандарт Wi-Fi 7 имеет впечатляющие характеристики, такие как полоса пропускания 320 МГц, модуляция 4096-QAM и передовые технологии MRU (множественные ресурсы) и MLO (многоканальная работа). Это позволяет достичь скорости до 30 Гбит/с с пиковой скоростью более 40 Гбит/с. Таким образом, Wi-Fi 7 в четыре раза быстрее Wi-Fi 6.