Сегодня Ubisoft объявила о долгожданной поддержке службой подписки Ubisoft Plus облачного гейминга Google Stadia, это значит, что любой подписчик зарегистрировавшись, бесплатно получит учетную запись Stadia и сможет транслировать игры Ubisoft из облака на свои поддерживаемые устройства. Впервые Ubisoft объявила о поддержке Stadia еще в октябре, когда переименовала "UPlay Plus" в "Ubisoft Plus" и с 10 ноября запустила интегрирование в Google Stadia и с сервисом Luna от Амаzon, но тогда объединение с облачными играми еще не было готово.

Как обещает Ubisoft, работы займут несколько дней, для охвата всех пользователей, в настоящее же время он доступен только для подписчиков из США. Подписчики смогут связать свою учетную запись Stadia со своим профилем Ubisoft Plus на веб сайте Ubisoft. Компания сообщает, что подписчикам не придется покупать подписку Google Stadia Pro; поскольку у Stadia есть бесплатный уровень, этого достаточно для потоковой передачи игр Ubisoft, однако бесплатный уровень ограничивается 1080p, а Stadia Pro обеспечивает потоковую передачу в 4K.

Ubisoft Plus обойдется 14,99 долларов (около 1100 рублей) в месяц, после чего вы получите доступ к играм Ubisoft для PC, в том числе все новинки, к примеру: Assassin's Creed Valhalla, The Division 2 Воители Нью-Йорка, Watch Dogs: Legion и т.д. Теперь потратив относительно небольшую сумму, вы получите также доступ к Stadia, и вам не понадобится мощный компьютер, чтобы играть в новейшие и технически сложные игры Ubisoft.





