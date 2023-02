Полная кастомизация обойдётся в 3 890 долларов.

Премиальные наушники Apple AirPods Max недавно получили уникальное и стильное обновление от талантливых российских дизайнеров. В сотрудничестве с художником Offgod Глеб Костин создал серию кастомных насадок на "уши" из серебра 925 пробы. Эти миниатюрные скульптуры людей в разных позах крепятся к оголовью или на магнитах к чашкам устройства: сейчас доступны пять различных вариантов.



Два самых доступных варианта называются "Thinking man" и "Man witch a case": они просто украшают места крепления наушников. Остальные три насадки гораздо более замысловатые и дорогие. "One man falling", "Blown away" и "Many people" также покрыты серебром и украшают почти всю поверхность чашек AirPods Max. Стоимость кастомизации и без того дорогого аксессуара Applе варьируется от 390 до 3 890 долларов (от 30 тыс. до 300 тыс. рублей).

Стоит отметить, что это не первая совместная работа Глеба Костина и Offgod в создании чехлов для AirPods Max. Предыдущие творения представляли собой пластиковые конструкции, на которых были изображены их собственные персонажи: Bandage Boy и Nobody.

Судя по последней работе, кажется, что дизайнеры просто разогревались перед тем как приступить к действительно масштабному проекту. В результате получился набор уникальных, высококлассных чехлов, которые, несомненно, привлекут внимание и подчеркнут стильный внешний вид AirPods Max.

Источник.

