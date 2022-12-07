Много модов, много новых механик.

После анонса студией CD Projekt RED о готовящейся обновленной версии для уже легендарной игры The Witcher 3: Wild Hunt в сети начали обсуждать, какой именно контент появится. Сегодня студия наконец поделилась с игроками некоторыми подробностями, и исходя из того что обновленная версия будет доступна бесплатно всем владельцам лицензии, на контент для "Ведьмака" в CDPR не поскупились.

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Ниже список неофициальных модов, которые будут добавлены в The Witcher 3 с согласия их разработчиков:

Terg500: устранение проблем с работой 2D и 3D карт

Nitpicker's Patch: исправление визуальных ошибок брони, оружия, воды, травы и т.д.

The Witcher 3 HD Reworked Project: полностью переработанные текстуры лучшего качества

FCR3 – Immersion and Gameplay: в основном косметические дополнения, делающие погружение в игру более настоящим и реалистичным. Кое-что из ванильной версии было удалено, кое-что – добавлено

HDMR – HD Monsters Reworked Mod: полностью переработанные текстуры всех монстров, улучшенная детализация

Естественно, чтобы не "паразитировать" на модерах, команда CDPR также внесла в игру несколько ключевых изменений от себя:

Знаки можно переключать парой кликов, без необходимости вызывать меню

Более динамичная камера, созданная для поединков с противниками

Обновленная карта без восклицательных знаков и "лодок"

Улучшенные модели всех основных персонажей, монстров, квестовых NPС

Переработанная в сторону реализма графика и все визуальные текстуры, в том числе и погода

Новые визуальные эффекты природы

Исправление всех остальных багов

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Теперь непосредственно по геймплею:

Урон от падений с большой высоты практически исчез

Сбор трав теперь происходит в автоматическом режиме

К ходьбе и бегу добавили режим медленной прогулки для созерцания мира игры и его более дательного изучения

Добавлено круговое меню для расходных материалов: зелий, бомб и пр.

Релиз обновленной The Witcher 3: Wild Hunt на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S состоится 14 декабря этого года.