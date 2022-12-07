После анонса студией CD Projekt RED о готовящейся обновленной версии для уже легендарной игры The Witcher 3: Wild Hunt в сети начали обсуждать, какой именно контент появится. Сегодня студия наконец поделилась с игроками некоторыми подробностями, и исходя из того что обновленная версия будет доступна бесплатно всем владельцам лицензии, на контент для "Ведьмака" в CDPR не поскупились.
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Ниже список неофициальных модов, которые будут добавлены в The Witcher 3 с согласия их разработчиков:
- Terg500: устранение проблем с работой 2D и 3D карт
- Nitpicker's Patch: исправление визуальных ошибок брони, оружия, воды, травы и т.д.
- The Witcher 3 HD Reworked Project: полностью переработанные текстуры лучшего качества
- FCR3 – Immersion and Gameplay: в основном косметические дополнения, делающие погружение в игру более настоящим и реалистичным. Кое-что из ванильной версии было удалено, кое-что – добавлено
- HDMR – HD Monsters Reworked Mod: полностью переработанные текстуры всех монстров, улучшенная детализация
Естественно, чтобы не "паразитировать" на модерах, команда CDPR также внесла в игру несколько ключевых изменений от себя:
- Знаки можно переключать парой кликов, без необходимости вызывать меню
- Более динамичная камера, созданная для поединков с противниками
- Обновленная карта без восклицательных знаков и "лодок"
- Улучшенные модели всех основных персонажей, монстров, квестовых NPС
- Переработанная в сторону реализма графика и все визуальные текстуры, в том числе и погода
- Новые визуальные эффекты природы
- Исправление всех остальных багов
Теперь непосредственно по геймплею:
- Урон от падений с большой высоты практически исчез
- Сбор трав теперь происходит в автоматическом режиме
- К ходьбе и бегу добавили режим медленной прогулки для созерцания мира игры и его более дательного изучения
- Добавлено круговое меню для расходных материалов: зелий, бомб и пр.
- Релиз обновленной The Witcher 3: Wild Hunt на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S состоится 14 декабря этого года.