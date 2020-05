Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько часов назад в сеть просочились фотографии известного всем журнала от Sony под названием Offical PlayStation Magazine. В нём обычно перечисляется вся важная информация, которую нужно знать будущему покупателю или просто фанату компании. Официально показать журнал должны 4 июня, но некоторые страницы из него мы можем видеть уже сегодня.

Так, в частности, интересующая всех тема – игры для PlayStation 5, наконец получила продолжение для дальнейших дискуссий. Страницы журнала раскрыли 38 новых игр для консоли нового поколения. В мир некоторых из них игроки ПК уже успели окунуться, а другие тайтлы станут для консоли временными эксклюзивами.

Вот полный список известных на данный момент игр, перечисленных в журнале: Madden 21, WRC 9, Watch Dogs Legion, EA Sports NHL 21, Moonray, Warframe, Vampire The Masquerade Bloodlines 2, Gothic Remake, MicroMan, Ultimate Fishing Simulator 2, The Sims 5, Nith’O Infinity Reborn, Observer System Redux, The Lord of the Rings Gollum, The Elder Scrolls 6, Path of Exile 2, Outriders, Starfield, Soulborn, PsyHotel, Quantum Error, Sniper Elite 5, Scarlet Nexus, Rainbow Six Quarantine, Gods & Monster, Rainbow Six Siege, Godfall, Redo! Enhanced Edition, FIFA 21, A Rat’s Quest: The Way Back Home, Assassin’s Creed Valhalla, Dying Light 2, Dragon Age 4, Battlefield 6, Chorus, DiRT 5, Dauntless, Cygni All Guns Blazing.

