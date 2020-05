Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Уже через 7 месяцев наступит долгожданный новогодний праздничный сезон, которого мы все так ждём, ведь он принесёт сразу две консоли нового поколения. Пользователи, наконец, смогут ощутить на себе мощь приставок. Так как Sony всегда славилась своими ошеломительными эксклюзивами, мы решили подобрать для вас лучшие игры для PlayStation 5, скачать которые обязан каждый геймер.

Шутер от первого лица Outriders с элементами фэнтези был анонсирован для PlayStation 5 совсем недавно. Сейчас известно, что в игре пользователям будет предположен выбор между четырьмя разными классами персонажей, отличающимися разными характеристиками и способностями. Кроме PS5 и Xbox Series X игра также запланирована и для текущего поколения консолей.

Cyberpunk 2077

Несмотря на то, что Cyberpunk 2077 выйдет не только для PS5, многим уже не терпится испытать игру на "новом поколении". По недавним заявлениям компании CD Projekt Red, они собираются выпустить специальную расширенную версию с более обширной и качественной графикой для любителей консолей.

Завораживающая космическая стратегия Starfield была анонсирована ещё в 2018 году на выставке E3. Целевой платформой для игры станет PlayStation 5.

The Lord of the Rings: Gollum

Уже много лет вселенная Властелина колец привлекает читателей со всего мира. Многие люди в восторге от персонажей книги, а если к этому добавятся ещё и самые красочные герои Средиземья в режиме игры на консоли, то популярная история приобретёт совершенно новый смысл. Разработчик официально подтвердил, что игра будет ориентирована на "новое поколение".