Любителям Heroes III посвящается: энтузиасты обнаружили уникальную версию игры для SEGA
Не многие знают, что в самом начале 2000-х годов владельцы серии Might & Magic желали, чтобы на крутой (в то время) консоли SEGA Dreamcast была доступна игра Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia – практически точная копия известных всем третьих Героев, но обстоятельства не позволили этому случиться. На многие годы редкая версия игры была утеряна, но теперь все фанаты могут бесплатно окунуться в атмосферу нулевых игр.
рекламаНедавно на очередном форуме, посвящённом Dreamcast, было сказано, что консоль SEGA почти получила свою версию Heroes of Might and Magic III. В какой-то момент разработчики заметили, что при тестировании игры на ней никак не загружаются большие по размеру карты, так как устройству сильно не хватало памяти, а современные Герои "отъедали" большое её количество. Потратив на игру чуть более года, проблему не смогли решить, поэтому разработку попросту отложили в долгий ящик, а со временем и вовсе отменили по неизвестным причинам.
Спустя долгое время, на ещё одном форуме на эту тему пользователь с ником FatalistDC публично заявил, что у него есть возможно единственная копия игры в формате CD, и он готов сделать публичный релиз ради всех фанатов, если ему соберут символическую сумму в 250 евро. Конечно, не прошло и нескольких недель, как условие было выполнено. Релиз незамедлительно состоялся. По словам самого владельца, текущая версия игры является не законченной и иногда вылетает в разных местах, но насладиться геймплеем можно. Скачивание игры для эмулятора Dreamcast доступно по этой ссылке. Точно такой же образ для CD здесь.
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