Вот и наступил долгожданный месяц апрель, который должен принести не только оригинальные шутки, но ещё и множество интересных игр, релиз которых ждали все уважающие себя геймеры. Не будем ходить вокруг да около, а сразу перейдём к списку.

Специально для тех, кто имеет тягу к постапокалиптическим играм в режиме выживания, второго апреля в ранний доступ Steam поступает Endzone: A World Apart. Краткий сюжет игры заключается в том, что после глобальной ядерной катастрофы, главному герою нужно будет начать строить новую цивилизацию, имея лишь маленькую группу людей.

За ней следует "выживалка" в уже привычном нам жанре хоррор под названием Resident Evil 3 Remake. Игра является переизданием Resident Evil 3: Nemesis, вышедшей в 1999 году. Основной задачей для геймеров будет задание выбраться из охваченного вирусом города Раккун-сити. Для Xbox One, PlayStation 4 и конечно же ПК она выйдет 3 апреля.

На очереди самый крупный релиз Final Fantasy для фанатов серии. После многочисленных слухов об игре, она всё же выходит для PlayStation 4 спустя 7 дней, после Resident Evil 3 Remake, то есть 10 апреля. По заявлению разработчиков, игра будет состоять из нескольких отдельных эпизодов с собственным оригинальным сюжетом. Выход её на ПК намечен ровно на год позже, чем для приставок.

Если среди читающих есть поклонники таких игр, как: Subnautica или No Man's Sky, то можем вас обрадовать, ведь 3 апреля для ПК и Nintendo Switch 3 выходит ещё одна фантастическая игра под названием In Other Waters, в которой рассказ идёт об одиноком ксенобиологе, изучающем океан на далёкой планете и пытающегося раскрыть все его секреты.

Выходящая 7 апреля, игра будет представлять собой официальное переиздание симулятора природных катаклизмов, события которых показаны от лица пережившего их человека. На протяжении всего сюжета игроку придется бороться с болезнями и голодом всеми возможными и невозможными способами.На этом сегодня всё, играйте в своё удовольствие и наслаждайтесь самоизоляцией с пользой.