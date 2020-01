Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Совсем недавно энтузиаст, любящий поиграть в Skyrim и Sekiro, решил совместить две игры в одну посредством создания мода. После его разработки, мод был представлен на суд общественности, но скачать его себе на компьютер было нельзя из-за того, что создатель должен был получить письменное разрешение на использование. По прошествии некоторого времени, разрешение таки было получено, и вот наступил тот момент, когда мод опубликовали в открытом доступе.

Модификация под кодовым названием Skyrim Die Twice даёт пользователю почувствовать атмосферу Sekiro: Shadows Die Twice внутри Skyrim. Автор мода для полной правдоподобности полностью изменил боевую систему The Elder Scrolls V: Skyrim. Как мы знаем, в Sekiro она сделана с учётом мельчайших таймингов и блоков, так вот теперь Скайрим может похвастаться тем же. Ещё одним нововведением стал своевременный отражающий удар, который при использовании в Sekiro может не просто отразить атаку противника, но и оглушить его на несколько секунд. Это может открыть для пользователя возможность нанесения дополнительных ударов или даже победу в сражении. Естественно, из игры не стали убирать её главные особенности: крики, зелья и магию, которые всё так же можно использовать во время боя.

Посмотрев минутный ролик выше, вы сможете убедиться, что разница между боевыми системами двух игр в новом моде стала почти неотличимая. После получения официального разрешения название мода было изменено на Sekiro Combat Overhaul. Загрузить и проверить работоспособность мода вы можете перейдя по ссылке. Данная модификация работает только на Special Edition.