В 4K частота кадров меньше 30 FPS.

Мигающие вывески, дождь и неон уже давно стали клише современного гейминга. Но демо в стиле Cyberpunk, сделанное Паскуале Скионти на Unreal Engine 5.5, будто возвращает интерес к этому образу. Не за счёт оригинальности, а благодаря по-настоящему цепляющей визуальной составляющей.

Проект начинался скромно. Первая версия, собранная на UE 5.3, не использовала никаких тяжёлых технологий. В ней не было ни трассировки лучей, ни Lumen, ни path tracing. Всё освещение было исключительно динамическим. Это выглядело убедительно и при этом не требовало чудовищной вычислительной мощности.

Но спустя время разработчик решил пересобрать сцену уже на свежем Unreal Engine 5.5.4. И вот тут началась настоящая жара. В ход пошли Lumen Global Illumination и Reflections, а также полный комплект Ray Tracing, в том числе тени, отражения, ambient occlusion.

На RTX 4090, одном из самых мощных GPU на рынке, сцена еле держит 60 FPS в 1440p. Это не ошибка в настройках и не баг, просто такие технологии действительно требуют ресурсов. В 4K можно вообще забыть о плавности.

Что интересно, подобные сцены появляются всё чаще. На UE5 фанаты уже делают ремастеры Skyrim, Zelda: Ocarina of Time, пробуют переносить старые игры в новую визуальную реальность. Проблема лишь в том, что страдает частота кадров.